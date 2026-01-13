 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 13 gennaio 2026, 08:31

Il progetto per l'educazione e il benessere dei cani in Val Tanaro si conclude con una campagna una campagna di sensibilizzazione diffusa

Negli scorsi mesi le attività si sono svolte nelle scuole di Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco e Nucetto con il coinvolgimento di quasi 300 studenti

Il progetto per l'educazione e il benessere dei cani in Val Tanaro si conclude con una campagna una campagna di sensibilizzazione diffusa

Durante i mesi di novembre e dicembre, il progetto “Tutela e Responsabilità – Educazione per il benessere dei cani in Val Tanaro”, finanziato dalla Regione Piemonte è entrato anche nelle scuole dell’Alta Val Tanaro, con un’azione dedicata dal titolo "Cani, amici da rispettare".

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco e Nucetto sono state realizzate una serie di attività dedicate al rapporto tra bambini, ragazzi e cani,coinvolgendo quasi 300 studenti.

Le attività, condotte da un istruttore cinofilo accompagnato da un’operatrice didattica e con la supervisione degli insegnanti, hanno affrontato in modo interattivo il tema della corretta relazione con il cane. Ogni incontro, della durata di circa due ore, si è svolto in due fasi.

Nella prima parte i bambini e i ragazzi hanno partecipato a giochi, discussioni guidate e attività di gruppo pensate per portarli a mettersi nei panni del cane: che cosa lo fa sentire al sicuro, quali comportamenti lo mettono a disagio, quali sono i falsi miti più diffusi e come riconoscere situazioni problematiche. Ogni classe ha poi realizzato un cartellone con disegni e frasi create dagli stessi studenti, che rimarrà appeso in aula come promemoria del percorso svolto.

La seconda parte è stata dedicata alle attività con tre cani educati e addestrati per l’interazione con i più giovani: Drama, Baloo e Lara. In ogni incontro uno dei cani ha potuto interagire direttamente con gli studenti, che hanno sperimentato esercizi di ricerca sensoriale, piccoli percorsi di agilità e momenti di osservazione del linguaggio del cane, oltre a semplici attività di cura, come dare da mangiare all’animale. L’entusiasmo è stato generale, con un risultato particolarmente significativo: diversi studenti inizialmente timorosi o dichiaratamente spaventati dai cani sono riusciti, grazie al clima protetto dell’attività, ad avvicinarsi e interagire spontaneamente con tranquillità.

A conclusione dell’attività sono stati distribuiti degli adesivi a ricordo dell’iniziativa, come simbolo dell’impegno condiviso verso una convivenza più rispettosa e consapevole.

Le attività nelle scuole rappresentano uno dei pilastri del progetto, che mira a costruire una cultura del benessere animale partendo proprio dai più giovani e coinvolgendo tutte le realtà scolastiche della valle. Attraverso il lavoro svolto in classe e gli adesivi portati a casa dagli studenti, l’iniziativa ha permesso di raggiungere anche le famiglie, ampliando l’impatto del percorso educativo e stimolando un dialogo condiviso sul possesso responsabile dei cani.

Il progetto si avvierà ora verso il suo ultimo step, una campagna di sensibilizzazione diffusa in tutta la vallata e oltre, pensata per raggiungere l’intera comunità. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sul corretto trattamento dei cani, avvicinando anche quelle realtà che più difficilmente partecipano agli incontri pubblici, così da favorire un cambiamento condiviso e duraturo.

Per informazioni: benesserecani.avt@gmail.com

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium