A Racconigi un incontro con la popolazione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

A Racconigi il tema dell’energia condivisa torna al centro dell’attenzione con un incontro pubblico dedicato alla Comunità Energetica Rinnovabile. L’appuntamento è fissato per mercoledì 21 gennaio, alle 20:45, nella Sala Consiglio Comunale in Piazza Carlo Alberto 1, e si rivolge a tutta la cittadinanza: privati, enti e attività del territorio.

La serata arriva dopo un passaggio importante compiuto dal Comune: l’adesione del Comune di Racconigi a Solar Valley, con l’obiettivo di accompagnare il territorio verso soluzioni più sostenibili e, allo stesso tempo, più convenienti per famiglie e realtà locali. L’incontro del 21 gennaio nasce proprio per spiegare cosa significa, in concreto, far parte di una CER e perché l’energia “condivisa” può diventare un’occasione reale, non solo uno slogan.

Il messaggio al centro dell’iniziativa è chiaro: l’energia prodotta da fonti rinnovabili, se messa in rete e condivisa, può contribuire a ridurre i costi e a costruire un modello più vicino ai bisogni delle comunità. Per questo il Comune punta su un momento aperto e divulgativo, pensato per chiarire dubbi e far capire come funziona l’adesione, a chi è rivolta e quali ricadute può avere sul territorio.

Per chi desidera approfondire o arrivare già informato alla serata, è disponibile anche il riferimento online indicato nella locandina: www.solar-valley.it.