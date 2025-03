Zelensky contestato da chi aspira alla pace e chi vuole andare fino in fondo

Per il governo di Kiev più che in prima linea si stanno intensificando le battaglie nel fronte interno, quello della politica e dei cittadini. Mentre le truppe nella regione di Kursk vengono sconfitte e devono lasciare un territorio che sarebbe stato importantissimo in ottica negoziati, il quadro delle alleanze internazionali è diventato molto incerto. Nel frattempo, la posizione di Zelensky come presidente traballa sempre di più a casa del tempo passato dalla scadenza del suo mandato. Come riporta il sito Strumenti Politici , vi sono parlamentari, anche di opposizione, che si sono espressi esplicitamente affinché rimanga in carica nonostante tutto. Parallelamente, però, si parla dei suoi possibili sostituti, di quali potrebbero essere i candidati vincenti e di quando svolgere le elezioni. La tanto preannunciata tregua con Mosca, ancora in discussione, può rivelarsi un’arma a doppio taglio per Zelensky . Se la ottenesse, potrebbe sfruttarla per rinforzare l’esercito, ma è ciò che i russi non vogliono. Potrebbe quindi usarla per lasciar riposare la popolazione stanca del conflitto, ma anche questa prospettiva turberebbe il panorama interno perché disturberebbe gli ultranazionalisti. Vi è infatti l’estrema destra di ispirazione neonazista che vede nella guerra totale l’unica prospettiva giusta per il Paese. Tutto il resto viene da loro considerato un tradimento. Sebbene costoro abbiano un peso politico quasi nullo, la loro presenza mediatica e sociale è relativamente forte e può essere sfruttata sostanzialmente da chiunque intenda far cadere Zelensky e magari prenderne il posto. Ad esempio il suo predecessore Petro Poroshenko, al quale ha recentemente inflitto pesanti sanzioni. Quest’ultimo ora lo accusa apertamente di voler trasformare l’Ucraina in una dittatura.