Turismo nelle valli, Maira e Lanzo insieme. Uncem: "Segnale di sinergia"

La Società Consortile Valli Lanzo & Maira prosegue il suo percorso di valorizzazione di un turismo montano sostenibile e propone un voucher che consente di ottenere pernottamenti gratuiti, sulla scia del successo dell'iniziativa Voucher Vacanza realizzato dalla Regione Piemonte. Unite nella promozione di una montagna autentica, hanno deciso di comune accordo di tornare a proporre l'iniziativa Voucher Vacanza con le proprie forze, grazie alla collaborazione degli operatori attivi sul territorio, creando l'iniziativa "Una notte in più per", Voucher Vacanza 2025 Valli Lanzo e Maira. Due le soluzioni: voucher 3x2 (3 notti al prezzo di 2) oppure 7x5 (7 notti al prezzo di 5).



"È un impegno di due valli, congiunte, molto positivo. Segnale di sinergia vero. Invoglia alla scoperta del territorio in ogni stagione valorizzandone la calda ospitalità, la natura incontaminata, le gustose tradizioni gastronomiche, la ricca eredità culturale franco-provenzale e occitana che permeano l'intera zona e fanno delle Valli Lanzo e Maira mete ideali tutto l'anno per gli appassionati di outdoor", evidenzia Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte.

A partire dal primo aprile 20225 e fino al 31 dicembre 2025, accedendo al sito www.vallilanzoemaira.it/voucher, sarà possibile selezionare uno dei due territori e raggiungere così le rispettive pagine dedicate, dove comparirà l'elenco delle strutture aderenti, il modulo di richiesta attivazione del voucher ed il relativo regolamento.

Il voucher sarà utilizzabile fino al 15/05/2026.