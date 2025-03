Cussanio: assemblea annuale di Compral Latte con gli allevatori associati

Si è tenuta venerdì 28 marzo presso il Giardino dei Tigli di Cussanio, storica sede di ritrovo del sistema allevatoriale, la consueta assemblea annuale della cooperativa Compral Latte alla presenza degli allevatori associati. Una giornata che ha permesso di fare il punto sulla campagna lattiero casearia appena conclusasi e di dare nuovi spunti per l’inizio della prossima che coinciderà con il primo di aprile.

I numeri sono stati illustrati all’assemblea, che ha visto la consueta massiccia partecipazione delle 230 aziende associate, da parte del direttore Marcello Pellegrino insieme al presidente Raffaele Tortalla.

I numeri parlano di un bilancio positivo per Compral Latte che chiude l’esercizio 2024 con un fatturato di oltre 133 milioni di euro con un utile di esercizio pari a 1.047.460,00 di euro. Cifre raggiunte grazie ad una raccolta di latte attestatasi nella campagna appena conclusasi su un totale di circa 243 milioni di litri di latte raccolti con una media giornaliera pari a 7.015 quintali ed un picco raggiunto nell’ultimo mese di marzo pari a 7.700 quintali giornalieri conferiti.

Dati che sottolineano come continui il consolidamento della Compral Latte leader piemontese del latte di filiera di qualità in stretta sinergia con l’Inalpi di Moretta e il colosso dolciario Ferrero di Alba.

Presentando i dati il direttore di Compral Latte Marcello Pellegrino ha ribadito come alla base della trasparenza della formazione del prezzo del latte riconosciuto ai soci conferenti vi sia il prezzo indicizzato elaborato dall’Università cattolica di Piacenza. Grazie al lavoro svolto dal consiglio di amministrazione nel corso del 2024 si è ottenuto un risultato fondamentale per il futuro della filiera finalizzato nel ridefinire la base di riferimento del prezzo del latte individuandola nel 100% Lombardia con il risultato di un incremento netto delle quotazioni di + 2,5 €/cent/litro a partire dal mese di ottobre 2024. Una garanzia per la stabilità della filiera che consente ai soci lo sviluppo verso un’efficienza produttiva, anche in termini di investimenti strutturali e orientamenti verso la sostenibilità. Le produzioni medie delle aziende associate sono aumentate passando dai 28,6 quintali/latte giorno del 2023 ai 30,1 quintali/latte giorno del 2024 determinando un incremento di latte consegnato giornalmente dalla nostra cooperativa pari a + 200 quintali/latte giorno.

Un percorso di crescita virtuosa afferma il Presidente di Compral Latte Raffaele Tortalla che si ritrova anche nell’incremento della media dei parametri qualitativi ed igienico sanitari del latte conferito. Nell’arco dell’ultima campagna i tenori medi in grasso e proteine espressi in grammi sono aumentati rispetto a quella precedente con il grasso che è passato dal 4,20 al 4,25 e le proteine dal 3,56 al 3,59. Discorso analogo vale per le cellule somatiche attestatesi in media a 242.000 CS/ml e la carica batterica pari a 16.900 ufc/ml. Risultati ottenuti grazie all’impegno costante e all’altissima professionalità che viene messa in campo ogni giorno dai nostri allevatori.

Una crescita della nostra filiera soprattutto in termini di qualità sottolinea ancora Tortalla che la colloca ai vertici del panorama piemontese rappresentando il 25% del latte giornalmente movimentato sul totale prodotto in regione. Una crescita sempre più attenta ai concetti del benessere animale e del management aziendale, tematiche sulle quali in stretta partnership con Inalpi e Ferrero, vogliamo continuare ad impegnarci per distinguerci.

Ragionando sul prezzo del latte, tema sempre al centro delle attenzioni, Tortalla ha poi sottolineato la bontà dell’indice, che tenendo conto degli andamenti delle quotazioni delle materie prime e del fattore qualitativo del prodotto, si è attestato per la campagna appena conclusasi su un prezzo medio di cooperativa pari a 51,20 centesimi al litro con il primo trimestre 2025 che vede un prezzo medio di cooperativa attestarsi a 58,40 centesimi al litro con la fattura di marzo che vede un prezzo medio riconosciuto di cooperativa pari a 59,00 cent/litro. Prezzo determinato in parte anche dalla situazione dei costi di produzione che compongono il paniere dell’indice che hanno visto, confrontandoli con quelli della campagna 2023/2024, una riduzione del

fieno di circa il 20 %, ed un mantenimento delle quotazioni di soia, mais e orzo allineate allo scorso anno e dunque in netto ribasso rispetto ai picchi di fine 2022. Riduzioni che però non sempre si ritrovano nel prezzo d’acquisto delle componenti della razione alimentare per le nostre vacche sottolinea Tortalla. Per questo Compral Latte ha messo in campo azioni dedicate che permettono di strutturare apposite linee di acquisto collettivo su alcune delle componenti che maggiormente incidono sui costi razione, pensiamo al mais e alla soia, da proporre alle aziende associate che possono decidere se aderirvi nel tentativo di ridurre per quanto possibile l’incidenza di questa voce di costo.

Nel corso dell’assemblea ricorda il direttore Pellegrino, che quest’anno ha anche avuto il compito di rinnovare il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, è stata votata in modo compatto la nuova proposta dei quindici soci che si sono messi a disposizione per ricoprire l’incarico di consiglieri per i prossimi tre anni. Il nuovo consiglio si compone di un mix di figure storiche della cooperativa e di quattro nuove figure di giovani allevatori, tutte caratterizzate dal voler portare il proprio contributo positivo nella gestione delle sfide future che attenderanno la cooperativa attingendo in modo selettivo in quel bacino di allevatori che hanno capito la mission di Compral Latte per far parte della sua progettualità.

La nuova campagna, ha sottolineato il presidente Tortalla in conclusione dei lavori assembleari, ci vedrà impegnati nel consolidamento della base sociale. Una realtà quella di Compral Latte capace di dare concretezza e stabilità nel lungo termine al progetto, con una filiera in grado di rispondere alle esigenze dell’intero comparto lattiero caseario piemontese permettendo alle aziende socie di avere un più ampio orizzonte temporale che permetta di guardare con serenità al futuro.

Al termine dell’assemblea il direttore ed il Presidente a nome di tutti i soci hanno consegnato una targa per dire grazie ai due storici consiglieri Livio Diale e Feira Cottino per l’impegno profuso a sostegno della gestione della Compral Latte.