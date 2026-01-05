Confagricoltura Cuneo esprime cordoglio per la scomparsa dell’ex senatore Natale Carlotto

Confagricoltura Cuneo esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex senatore Natale Carlotto, figura storica dell’agricoltura e della politica cuneese, venuto a mancare all’età di 94 anni. Natale Carlotto è sempre stato un interlocutore attento e rispettoso di tutto il mondo agricolo, mantenendo nel tempo un rapporto di amicizia e di confronto costante anche con Confagricoltura Cuneo. La sua lunga esperienza, unita a una visione lungimirante delle trasformazioni del settore primario, lo ha reso un punto di riferimento autorevole anche per tanti agricoltori e dirigenti dell’associazione cuneese.

“Natale Carlotto è stato un riferimento di Confagricoltura Cuneo e dell’agricoltura in generale – ricordano il presidente Enrico Allasia e il direttore Roberto Abellonio -. Negli anni il confronto con lui è stato sempre franco e costruttivo: Carlotto aveva la capacità di guardare oltre l’emergenza del momento, cogliendo con anticipo le sfide strutturali che il settore avrebbe dovuto affrontare. È stato sempre propositivo nel confronto e nella ricerca di soluzioni – proseguono Allasia e Abellonio – mettendo al centro l’interesse dell’agricoltura e dei territori rurali, con un’attenzione concreta ai problemi delle imprese agricole. La sua esperienza, maturata in decenni di impegno anche a livello nazionale ed europeo, gli consentiva di offrire una lettura ampia e lungimirante delle problematiche, qualità oggi più che mai preziosa. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nel mondo agricolo cuneese”.

Nel ricordarne l’impegno, la passione e il contributo offerto allo sviluppo dell’agricoltura e delle comunità rurali del territorio, Confagricoltura Cuneo si stringe con rispetto e partecipazione alla famiglia di Natale Carlotto porgendo ai suoi cari le più sentite condoglianze.