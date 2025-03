Il nostro Ludovico, l'eco di un amore eterno

Il sapore della vita è cambiato da quando non ci sei più, il dolore della tua perdita è la prova più profonda che qualcuno di meraviglioso come te, ha toccato la nostra esistenza. Per questo dopo 17 anni, siamo ancora qui a raccontare di te e ad esserti riconoscenti. Grazie Ludo per aver partecipato come fratello, figlio, cugino, amico. Grazie per accompagnarci ogni giorno nel nostro cammino. Sei e sarai sempre con noi.