Lo spettacolo “Non si fa così” chiude la stagione teatrale al Marenco di Ceva

La stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Marenco di Ceva sta per volgere al termine. Questo cartellone, costellato di spettacoli sold out e di grandi nomi, si concluderà nella serata di giovedì 3 aprile alle ore 21 con “Non si fa così”.

Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace sono i protagonisti di questa storia che indaga i segreti dell’animo umano.

Francesca e Giulio sono una coppia solida e, in apparenza, felice, ma quando Francesca torna da un viaggio scopre che Giulio sta per commettere l’irreparabile; nella coppia sorgono così sconcerto e incomprensioni. Ma davanti a un grande dolore, le uniche alternative sono soccombere oppure imparare a smascherare le proprie emozioni e viverle insieme.

Una pièce agrodolce che, alternando ironia e riflessione, interroga il pubblico su ciò che talvolta nascondiamo anche a noi stessi e a chi ci sta vicino.

“Concludiamo con due pilastri del teatro italiano una stagione che ci ha regalato grandi successi e tante emozioni - commenta Manuel Alciati, consigliere responsabile della stagione. - Siamo molto felici del risultato, di ciò che siamo riusciti a portare e della risposta del pubblico, sempre così numeroso e caloroso. Metaforicamente, ora cala il sipario, ma siamo già pronti per pensare al futuro. Il teatro è ancora un luogo fortemente comunitario, dove la rappresentazione genera un effetto catartico collettivo, ed è nostro compito come Amministrazione tenere vivo l’interesse per questa forma d’arte che cambia, cresce e si trasforma senza perdere la sua immortale capacità di raccontare l’umanità".

Si ricorda che lo spettacolo è sold out.