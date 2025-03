Ingrandimenti: l'evoluzione al fianco dei dentisti per maggior precisione e una migliore prestazione [VIDEO]

Il lavoro del dentista è da sempre incentrato sulla cura di strutture, i denti e i nervi degli stessi, di piccole, se non microscopiche, dimensioni.

Per questo dotare i propri operatori di sistemi di ingrandimento che facilitino il lavoro è un obiettivo su cui la Clinica Dentale Salzano e Tirone ha investito.



Il socio fondatore della clinica il dottor Stefano Salzano spiega: “Nei nostri studi, tutti gli operatori sono dotati di un occhialino ingrandente che non solo permette di ingrandire dalle 3 alle 6 volte ciò che si sta vedendo, ma anche di illuminarlo con una luce diretta, eliminando i coni d'ombra”.

In alcune branche dell’odontoiatria, come l’endondonzia (la branca che si occupa della devitalizzazione dei denti), peró, l’ occhialino puó non essere sufficiente.

Dovendo lavorare con i nervi dei denti o con problemi all’interno delle radici degli stessi, servono strumenti ancora più specifici come il

microscopio operatorio, un apparecchio altamente tecnologico che ingrandisce fino a 20 volte l'oggetto ripreso.



Il dottor Salzano ne dimostra i vantaggi sia sotto il profilo operativo, che dal punto di vista del paziente in questo video:

Dotarsi di una strumentazione adeguata consente di migliorare la precisione degli interventi e in qualche caso è davvero determinante per la loro stessa riuscita.