Addio a Michele Buo, figura simbolo del volley cuneese

Cordoglio nel mondo dello sport e della pallavolo cuneese per l’improvvisa scomparsa di Michele Buo, per tutti “Mich”, presidente dell’RS Volley Racconigi. Figura storica e amatissima, Michele era noto per il suo instancabile impegno e la passione che ha dedicato alla società e al movimento sportivo locale.

Il suo ruolo di presidente andava ben oltre gli incarichi formali: Michele era un vero punto di riferimento, sempre in prima linea per sostenere e guidare la sua squadra.

L’amministrazione comunale di Racconigi esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Michele Buo, "Figura di riferimento per la comunità e protagonista instancabile della promozione dello sport a livello locale, che se ne è andato pochi giorni prima di compiere il suo ottantesimo compleanno".

Michele Buo, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica R.S. Volley Racconigi, - dicono dal Comune - ha dedicato la sua vita al volley femminile, contribuendo a far crescere questo sport sia nel nostro territorio che a livello federale. Il suo impegno e la sua passione hanno lasciato un segno indelebile, ispirando giovani atleti e promuovendo i valori dello sport per diverse generazioni di racconigesi.

In questa triste circostanza, a nome dell’intera cittadinanza, il sindaco Valerio Oderda e l’amministrazione Comunale si stringono alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui porgendo loro le più sincere condoglianze.

"E' stato il pilastro della pallavolo racconigese educando alla cultura dello sport decine di giovani generazioni. Un esempio di impegno e attaccamento alla propria comunità. Siamo vicini alla famiglia e al mondo del volley racconigese" Dice Patrizia Gorgo a nome dal gruppo della minoranza comunale:

Non si conosce ancora la data dei funerali.