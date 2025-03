“Investire in un mondo che cambia velocemente”, nuova conferenza in Banca di Caraglio

Martedì 8 aprile, alle 17,30, presso la Cittadella della Banca di Caraglio (piazza della Cooperazione, 1) avrà luogo una nuova conferenza sul tema dell’educazione finanziaria dal titolo “Investire in un mondo che cambia velocemente”. L’evento, organizzato dall’istituto di credito cooperativo, dopo i saluti dei vertici della banca vedrà gli interventi di Marzio Gussago, Sales Director di Pictet AM Italia, e di Mattia Locatelli, servizio Commerciale, Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca. L’incontro, rivolto in particolare a soci, clienti e studenti, è ad ingresso libero ma occorre registrarsi presso le filiali della banca presenti sul territorio, scrivendo a conferenze@bancadicaraglio.it o telefonando allo 0171/617151.

“Siamo orgogliosi di ospitare nella nostra sede un evento che rappresenta un’importante occasione di confronto e vuol fornire ai partecipanti alcuni strumenti per orientarsi meglio nelle molte possibilità di investimento – dichiara Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio -. L’educazione finanziaria è da sempre un impegno prioritario per la nostra banca, che vuole essere un punto di riferimento per il territorio non solo come istituto di credito, ma anche come promotore di cultura economica e finanziaria. Con questa iniziativa, ribadiamo la nostra vicinanza alla comunità e il nostro ruolo nel fornire strumenti concreti per sapersi orientare con consapevolezza tra le dinamiche finanziarie di oggi e di domani. Crediamo che il nostro radicamento sul territorio e la vicinanza a chi ci vive e lavora ci permetta di rispondere in modo efficace alle esigenze di famiglie, imprese e risparmiatori, accompagnandoli nella gestione del loro patrimonio”.

Di particolare importanza la presenza, tra i relatori, di Marzio Gussago di Pictet Asset Management, esperto in finanza comportamentale.

Pictet Asset Management, con cui Banca di Caraglio intrattiene da anni una collaborazione stabile e proficua, fornisce servizi specializzati di gestione degli investimenti con una ampia gamma di prodotti azionari, obbligazionari e di investimento alternativo.