Iscriviti al corso AFP Lingua spagnola - Livello Elementare – GOL e aggiungi nuove competenze al tuo CV

Nel mercato del lavoro contemporaneo, la conoscenza di una lingua straniera non è più un valore aggiunto. È una soglia minima di accesso. Tra le lingue più richieste, lo spagnolo occupa una posizione sempre più strategica: parlato in oltre 20 Paesi, è uno strumento concreto per lavorare nel turismo, nel commercio, nei servizi alla persona e nelle relazioni internazionali.

È proprio su questa esigenza reale che si costruisce il corso Lingua spagnola – Livello Elementare (A2) – GOL promosso da AFP: un percorso gratuito pensato per chi vuole rafforzare la propria posizione nel mondo del lavoro. L’obiettivo non è teorico, ma pratico: imparare a comunicare, gestire conversazioni quotidiane, comprendere informazioni essenziali, interagire in contesti lavorativi semplici ma concreti.

Durante le 60 ore di corso, i partecipanti lavorano su ascolto, produzione orale e scritta, lessico e grammatica, sviluppando competenze immediatamente utilizzabili nella vita reale e professionale. Perché oggi parlare spagnolo significa, ad esempio:

poter lavorare a contatto con clienti internazionali;

ampliare le possibilità nel settore turistico e commerciale;

accedere a contesti lavorativi più dinamici e aperti;

distinguersi in fase di selezione.

In un mercato competitivo, sono spesso le competenze trasversali a fare la differenza. E la lingua è una di quelle più visibili, più immediate, più richieste. Il corso rappresenta quindi un’opportunità concreta per migliorare il proprio profilo professionale e riattivare il proprio percorso lavorativo. Perché a volte basta una competenza in più per aprire molte più porte.

I corsi sono gratuiti e finanziati dall’Unione Europea – Next Generation EU (Programma GOL- Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1. “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”) e dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021/2027. L’attivazione dei corsi è subordinata all’approvazione e al finanziamento da parte degli Enti competenti.

Info e contatti

Centro di Cuneo, Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

Telefono 0171/693760

E-mail centrocuneo@afpdronero.it o segreteria.cuneo@afpdronero.it