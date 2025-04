Venerdì 25 aprile appuntamento a Paraloup per celebrare 80 anni di Libertà. La giornata si aprirà con la presentazione del nuovo libro di Antonella Tarpino, Liberi e ribelli. L’antifascismo come scelta esistenziale (Einaudi, 2025), in collaborazione con Giulio Einaudi editore. Un libro che riflette sul senso storico e morale della scelta antifascista. Perché quella scelta riguarda tutti noi. Giovani di ieri, i partigiani, parlano ancora ai giovani di oggi? Forse sì, se si ricorre a linguaggi immediati e vividi. Dialogheranno con l’autrice Marco Revelli e, in collegamento, Paolo di Paolo.

Seguirà l’orazione di Marco Revelli e il pranzo con la polenta del gruppo alpini polentai del Comune di Robilante, da prenotare secondo le modalità indicate sul sito www.nutorevelli.org entro il 20.04

Nel pomeriggio andrà in scena dal teatro di Paraloup lo spettacolo teatrale [gæp] Cos’è un GAP? Un dialogo ludico sulla Liberazione, a cura del collettivo artistico Ateliersi, in cui un bambino dei nostri giorni entrerà in relazione con le visioni, i pensieri e le azioni di Pin: il ragazzino monello e vagabondo protagonista de Il sentiero dei nidi di ragno, il primo romanzo di Italo Calvino, ambientato durante la Resistenza tra i partigiani delle montagne liguri.

Tra parole misteriose e anime inquiete, lo spettacolo parte dallo sguardo del giovane Pin per arrivare al pubblico attraverso quella spinta elementare che porta ogni essere umano a combattere per non essere più umiliato, percorrendo i sentieri della rivolta per far nascere immagini e pensieri autonomi che ogni spettatore compone nel proprio spazio segreto: in quella parte di sé dove custodisce quella “ferita segreta per riscattare la quale combattiamo”.

Durante lo spettacolo si terrà una partita letteraria, ispirata alla tombola, con un montepremi costituito da libri selezionati appositamente per l'occasione. L’ingresso alle iniziative è gratuito.

I posti sono limitati, prenotazione consigliata come indicato sul sito www.nutorevelli.org In caso di maltempo le iniziative nella Borgata Paraloup si svolgeranno comunque, spostandosi all’interno, fino ad esaurimento posti. Il parcheggio per le auto è al pianoro del Chiot Rosa, da qui in 40’ a piedi su strada si raggiunge la Borgata Paraloup. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 è disponibile il servizio navetta con partenza dal Chiot Rosa.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con Germinale Società Cooperativa Agricola di Comunità, Ateliersi collettivo di produzione artistica, con il patrocinio del Comune di Rittana.