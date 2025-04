L'Auser Valtanaro apre due sportelli sanitari a Ceva e Garessio

L'Auser Valtanaro apre due sportelli sanità gratuiti e gestiti dai volontari con l'obbiettivo di contrastare i lunghissimi tempi di attesa per le prenotazioni di visite mediche.

L'utente in possesso di un impegnativa di primo accesso (solamente questa tipologia) dopo aver fatto almeno tre tentativi infruttuosi in giorni diversi può rivolgersi allo sportello sanità per mettere in atto la procedura di tutela.

Il primo sportello in provincia di Cuneo è stato aperto a cura del comitato "Vivere la Costituzione" a maggio 2024 e oggi se ne contano ben 18 sul territorio del cuneese.

1700 persone vi si sono rivolte ed hanno risolto al 90% i tempi di attesa o la distanza eccessiva.

A Garessio la dirigenza dell'Opera Pia Garelli ha messo a disposizione un locale e il notaio Viglino ha donato un computer.

Lo sportello sarà aperto il secondo e il quarto martedì del mese a partire dall'8 Aprile 2025. Dalle ore 9:00 alle ore 11:00

A Ceva la sede è ospitata dalla CGIL in piazza Vittorio Veneto il secondo ed ultimo martedì del mese dalle 9:00 alle 11:00.

Le pratiche saranno svolte esclusivamente in presenza con l'obiettivo di rendere autonomi i cittadini

Telefono per informazioni

3534811541

Mail auservaltanaro@gmail.com