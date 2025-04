A Savigliano l'incontro sul Parkinson dell'ASL Cn1

Il prossimo 10 aprile, l'Ambulatorio Disturbi del Movimento dell’ospedale SS Annunziata di Savigliano organizza un pomeriggio dedicato al tema del tremore. L'iniziativa, promossa in occasione della Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson, ha l'obiettivo di informare la popolazione su questo frequente fenomeno neurologico - alla cui base possono esserci diverse cause - e di far conoscere da vicino le attività del servizio. Parlare con gli operatori potrà migliorare la consapevolezza sul tremore, ricevendo inoltre consigli utili per affrontare il disturbo nel quotidiano.

L'evento, rivolto a tutte le persone interessate ad approfondire l’argomento, si terrà presso l’ambulatorio di Neurologia sito al piano terra dell’ospedale (blocco B), con accesso libero tra le 14.30 e le 16.30.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0172719080 (h 10-12) oppure disturbimovimento.savigliano@aslcn1.it.