Volley A2/F: Bam Mondovì ancora a testa bassa! La Resinglass Olbia manda al tappeto il Puma con un pesante 3-0

Il Puma ha smesso anche di lottare. Dopo la retrocessione matematica, giunta due settimane fa, la Bam Mondovì sembra aver perso anche gli stimoli per uscire dal campo quanto meno a testa alta.

Sul difficile taraflex della Resinglass Olbia, le pumine sono state battute dalla formazione sarda con un netto 3-0.

Dopo due set dominati dalle padrone di casa, Schmit e compagne hanno messo un po' di grinta nel terzo parziale, ma si sono smarrite proprio sul finale. Per il Puma prova scialba in tutti i fondamentali.

Tra le poche giocatrici ad avvicinarsi alla sufficienza si segnalano la schiacciatrice Teresa Bosso (14) e la centrale Giulia Deambrogio (7).

Bene, invece, l’Olbia di Dino Guadalupi, che chiude gli impegni casalinghi della stagione con una vittoria convincente. Tra le sarde da segnalare i 18 punti conquistati da Piia Korhonen. Domenica prossima la Bam Mondovì chiuderà questa deludente stagione in casa dell’Albese Como.



PRIMO SET: pumine avanti 0-2. Pronta risposta delle padrone di casa, che piazzano un break di tre punti consecutivi e portano il punteggio sul 3-2. L’Olbia fortifica il proprio muro e il vantaggio dell’Hermaea sale a +4 sull’8-4. Time-out chiesto da coach Basso. Il Puma accorcia anche grazie agli attacchi potenti di Teresa Bosso, 11-9. La formazione sarda torna a spingere e sul 14-9 coach Basso si gioca il secondo time-out a disposizione. Olbia micidiale nei primi tempi a rete, con le centrali mai stoppate dalle pumine, 16-10. Le ragazze di Basso non riescono a impensierire le avversarie e dopo il punto di Barbazeni, l’Hermaea vola sul 21-13. Girandola di errori al servizio da entrambe le parti del campo. Sul 24-16 sono ben otto i set-ball a disposizione delle sarde. Al secondo tentativo arriva l’errore al servizio di Mondovì, che fissa il punteggio sul 25-17.

SECONDO SET: equilibrio in avvio, 2-2. Ace di Fontemaggi e Olbia sul 5-3. Ancora un punto conquistato dalle padrone di casa e coach Basso chiama il time-out. Ace anche per Bosso e break per le pumine, 6-5. Block-out di Giulia Viscioni e punteggio in parità, 7-7. Resinglass sul 12-9 e ancora time-out chiamato dalla panchina monregalese. Sale a +6 il vantaggio dell’Hermaea, 17-11. Diversi errori per le pumine, che vedono andare via le avversarie sul 21-12. L’ace di Teresa Bosso rende il punteggio meno pesante, 21-14. Ace anche per Ngolongolo. Sul 24-14 arrivano dieci set-ball per Olbia. La sassata di Piredda chiude il secondo parziale sul 25-15.

TERZO SET: ace per Dana Schmit e Bam sul 2-3. Doppio attacco vincente per Teresa Bosso e sul 2-5 coach Guadalupi chiama il suo primo time-out dell’incontro. Le padrone di casa accorciano, 6-7. Errore in attacco per Ngongolo e il vantaggio del Puma sale a +4 sul 7-11. Tre punti di fila conquistati dalla Resinglass e sul 10-12 coach Basso chiama il time-out. Si rientra in campo e la formazione sarda riacciuffa la parità, 12-12. Nuova accelerata per le rossoblù, che si portano sul 12-15 e costringono coach Guadalupi a chiamare ancora il time-out. Con Korhonen al servizio le sarde si portano a una sola lunghezza dalle avversarie, 17-18. Parità ristabilita sul 19-19. Time-out chiesto da coach Basso sul 21-20. Tre match-ball per Olbia sul 24-21. Bosso annulla la prima chance, ma l’errore al servizio di Deambrogio chiude la gara sul 25-22.