Questo è un Paese di vecchi

In Italia nascono sempre meno bambini. L’anno scorso è stato registrato il record negativo: con 1,18 figli per donna, superato il minimo di 1,19 del 1995, anno nel quale sono nati 526mila bambini.

Nel 2024 solo 370mila nascite.

Lo chiamano “inverno demografico”.

Recentemente sono stato in Egitto e la guida che ci accompagnava, raccontava che nel medesimo anno – cioè proprio nel 2024 – nel Paese africano erano venuti alla luce qualcosa come 3milioni di neonati, mentre Il 40% della popolazione egiziana oggi ha meno di 24 anni, portando quel popolo ad essere uno dei Paesi più giovani al mondo. 24 anni? Sapete qual è l’età media della popolazione italiana? Oltre 46 anni. E l'Italia non è il paese più vecchio del mondo, ma il secondo. Il paese più vecchio è il Giappone, dove una persona su 10 ha ormai 80 anni o più.

E in Piemonte non stiamo meglio.

L'età media degli abitanti della nostra regione è di 48,1 anni. La provincia più vecchia è Biella, con età media di 50,3 anni. Quella più giovane Cuneo con 46.8 anni. Il numero medio di figli per donna, in Piemonte, è 1,14,

Nel contempo l’Istat allunga l’età media degli Italiani e quindi viene prolungata di 3 mesi dal 2027 il momento in cui si potrà andare in pensione.

Prima di parlare di blocco delle frontiere, di rivedere il sistema pensionistico, di flussi migratori…. Forse sarebbe meglio sedersi attorno a un tavolo e ragionare su questi numeri.

Nella mia famiglia allargata (compresi figli, nipoti, parenti, cugini, alla vicina e alla lontana) nel 2024 è nato solo un bambino. Siamo sotto la media.

Mea culpa!