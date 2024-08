Palco vuoto, 15 minuti di diretta e il servizio sui vulcani della Sicilia: così si archivia il concerto di Ferragosto da Prato Nevoso

Non dura più di un quarto d'ora la diretta su Rai3 dal Concerto di Ferragosto, quest'anno organizzato all'Alpet Balme, a Prato Nevoso. La pioggia ha costretto la Rai a sospendere la 44esima edizione della manifestazione, a quota 2000 metri, nel Comune di Frabosa Sottana.

L'annuncio dell'annullamento dell'evento da parte dei due conduttori Gabriele Russo e Lorenza Castagneri, che hanno comunque fatto ascoltare tre brani registrati nella giornata di ieri, durante le prove generali dell'evento che vede da anni protagonista l'orchestra Bruni di Cuneo, diretta nuovamente dal maestro Andrea Oddone.

Poche immagini promozionali di Mondovì e un lungo servizio sui vulcani della Sicilia, Etna e Stromboli. Da sempre, come spiega il conduttore, il concerto di Ferragosto è un'occasione per scoprire le Terre alte. Poi i saluti al pubblico.

Delusione per i pochi che avevano deciso di raggiungere la località e che hanno sperato fino all'ultimo, vedendo uno sprazzo di bel tempo, che l'evento venisse solo posticipato e non annullato, anche senza la diretta, ma a beneficio degli spettatori presenti, qualcuno proveniente anche dal Belgio. Qualche lettore ha voluto esprimere il proprio disappunto, scrivendoci. "Concerto di ferragosto, gli altri anni si era almeno rimandato per vedere l'evoluzione. Alle 12.30 c'era il sole, ma è stato annullato".

In realtà pare che sia stato valutato non sicuro l'utilizzo della cabinovia da parte del pubblico, complicando quindi il raggiungimento dell'area concerto.

Delusione per il territorio e grande amarezza per l'enorme lavoro che un evento di questo tipo comporta, per tanti enti, a partire dal Comune. Senza contare quello dei rifugi e locali della zona, preparati ad accogliere centinaia e centinaia di persone che non sono arrivate.

Per la stessa Rai, come si evince dal commento del direttore Alessandro Casarin che, si legge sul sito, ha dichiarato: “Il concerto di Ferragosto comporta il maggior impegno in termini di uomini e mezzi nell'ambito di tutti gli speciali nazionali della Tgr".

Un pizzico di amarezza anche per Marco Gallo, neo assessore regionale alla Montagna, al suo primo concerto di Ferragosto in questa veste. "Le condizioni meteorologiche proibitive hanno costretto gli organizzatori ad annullare il concerto. È un vero peccato, l’Alpet Balma sarebbe stata uno scenario straordinario ed una cartolina promozionale per le montagne cuneesi".

Qui in foto con il sindaco di Frabosa Sottana Adriano Bertolino e la consigliera provinciale Simona Giaccardi

Purtroppo non c'è stata alternativa e gli spettatori collegati hanno assistito ad un quarto d'ora di trasmissione. Poi, su Rai3, una replica della trasmissione "Passato e Presente", dove Paolo Mieli e il professor Ferdinando Fasce hanno parlato di un altro concerto, il più importante del Novecento, quello di Woodstock.

E' evidente che ubi maior...

Nel frattempo, lassù, a 2000 metri, si sta smontando tutto... sotto il sole.