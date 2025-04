Tutela agroalimentare, il plauso di Bergesio (Lega) al DDL approvato: "Storica svolta per la difesa del Made in Italy agroalimentare"

"L'approvazione in Consiglio dei Ministri del disegno di legge a difesa dei prodotti alimentari italiani rappresenta una svolta storica per la tutela del nostro agroalimentare, un patrimonio unico che va protetto con strumenti efficaci e moderni". Lo afferma il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) in merito al provvedimento appena licenziato dal Governo.



"Questo disegno di legge interviene in maniera decisa e mirata alla prevenzione e tutela su più fronti, rispondendo alle esigenze di legalità, trasparenza e qualità che il nostro settore primario e i consumatori attendono da tempo", sottolinea il Senatore. E inoltre: "L'introduzione di nuovi reati specifici come la frode alimentare e l'agropirateria, insieme all'inasprimento delle sanzioni, costituisce un deterrente fondamentale contro chi danneggia il nostro Made in Italy".



Bergesio evidenzia ancora “l'importanza delle misure per la trasparenza, con sanzioni mirate alla protezione delle indicazioni geografiche e alla tracciabilità, e la regolamentazione dell'uso delle denominazioni dei prodotti lattiero-caseari”.



"Garantire ai cittadini che ciò che acquistano corrisponda esattamente a quanto dichiarato è un imperativo. Questa riforma rafforza la credibilità del nostro sistema produttivo", dice il parlamentare della Lega, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.



"L'istituzione formale della Cabina di regia per i controlli amministrativi e la previsione di devolvere i cibi sequestrati a enti caritatevoli sono ulteriori segnali di un approccio concreto e attento", aggiunge il Senatore della Lega. "Infine - dice Bergesio -, la semplificazione delle procedure e un sistema sanzionatorio più proporzionato rappresentano un sostegno importante per le imprese oneste che operano nel rispetto delle regole".



"Questo provvedimento è un segnale chiaro dell'impegno del Governo nel difendere la qualità e l'eccellenza dei prodotti agroalimentari italiani, pilastri fondamentali della nostra economia e della nostra identità", conclude il Senatore Bergesio.