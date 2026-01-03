"Le sue qualità sono sparite nella politica attuale": Beppe Ghisolfi ricorda il Senatore Carlotto

La Granda piange il Senatore Natale Carlotto, spentosi all'età di 94 anni dopo una vita dedicata al mondo dell'agricoltura e della politica.

Il ricordo del professor Beppe Ghisolfi.

Credo di averlo intervistato parecchie decine di volte perché Natale Carlotto, direttore della Coldiretti e poi parlamentare, era un personaggio di primo piano della politica provinciale .

Aveva fama meritata di uomo concreto, pragmatico. Altri personaggi svettavano con la teoria politica e la dialettica ( Adolfo Sarti , Franco Mazzola ) ma lui era il leader, imbattibile, delle preferenze. Cifre da far spavento. E bisognava scrivere accanto al simbolo della DC il cognome .



Nessuno, a mio parere, conosceva come lui i problemi dell’agricoltura. Ricordo la Sua serietà e la sua sobrietà . Le sue qualità sono sparite nella politica attuale.