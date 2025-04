A Dronero l’ultimo saluto a Susanna Giordano, una delle socie storiche de “Il Laboratorio”

Era una di quelle persone che si incontravano spesso camminare per le vie di Dronero, Susanna Giordano: molti dalla cittadina i messaggi d’affetto e cordoglio che stanno giungendo in queste ore per la sua morte.



Originaria della frazione Monastero, abitava da parecchi anni a Dronero ed aveva 54 anni. Era una delle socie storiche de “Il Laboratorio”, nato nel 1994 come cooperativa sociale e con sede attualmente nella zona industriale di Ricogno.



Impegnata da oltre trent’anni, si occupava principalmente di componenti inerenti all’automotive ed assemblaggi: “Se ne va un pezzo di storia - dice l’educatrice professionale Stefania Ficetto - e se ne va troppo presto. Oggi è stato difficile comunicare la triste notizia, le volevamo tutti bene. Susanna era timida e nel contempo gioiosa, ricorderemo sempre e con grande affetto la sua risata esplosiva.”



Un’identità lavorativa importantissima, un luogo “Il Laboratorio” dove l’inclusione è al centro dell’attenzione, dove soprattutto si ha la consapevolezza di quanto una vita di interessi e passioni sia un diritto di tutti. E Susanna Giordano proprio qui si era costruita anche importanti legami di amicizia. Nel tempo libero le piaceva molto fare viaggi, andare a ballare ed era inoltre molto religiosa.



Resterà nel cuore della mamma Clementina, dei fratelli Paolo con Rosanna e Fulvio, dei nipoti Elisa e Davide, di tutti i parenti e amici. I funerali avranno luogo lunedì 14 aprile, alle ore 10:30, nella Parrocchia di Dronero. Qui domenica 13 aprile, alle ore 20, verrà recitato il rosario.