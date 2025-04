Revello in lutto per la scomparsa di Carlo Borghese, anima degli Alpini e della Protezione Civile

Revello piange la scomparsa di Carlo Borghese, 84 anni, figura storica del gruppo Alpini locale e tra i fondatori dell’unità di Protezione civile della sezione Ana di Saluzzo, punto di riferimento per tutte le squadre del comprensorio del Saluzzese. L’uomo si è spento la notte scorsa, nella sua casa di Revello, a seguito di un male incurabile.

Con passione e dedizione ha seguito per tutta la vita il Gruppo Alpini del paese della valle Po, ricoprendo per lunghi anni i ruoli di segretario e consigliere. Era stato anche consigliere sezionale Ana per diversi mandati, incarico che ha dovuto lasciare solo quando la malattia non gli ha più permesso di proseguire.

A ricordarlo con profonda commozione è Mario Chiabrando, responsabile della squadra di Protezione Civile Ana del gruppo di Revello, di cui Borghese è stato segretario fin dal 1980. “La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel paese - afferma Chiabrando - Carlo era per me un caro amico, oltre ad essere una persona sempre disponibile con tutti, molto competente anche nell’ambito burocratico, grazie ai tanti anni di lavoro alla Cassa di Risparmio di Torino, dove ha lavorato fino alla pensione.

Ex ufficiale degli Alpini, ha prestato servizio come tenente fino alla metà degli anni ’70. Dopo il congedo, si è subito distinto per il suo spirito di altruismo: è stato uno dei primi volontari a prestare soccorso in occasione del tragico terremoto del Friuli del maggio 1976.

È sempre stato un volontario attivo, colonna portante della squadra Ana di Protezione Civile di Revello e della sezione di Saluzzo, di cui oltre che fondatore era instancabile promotore. Faceva parte anche del coro Ana “Giulio Bracco” del gruppo di Revello, altra sua grande passione.

Fino all’ultimo - conclude Chiabrando - ha coltivato il desiderio di partecipare all’adunata nazionale degli Alpini a Biella, in programma per il prossimo maggio. Non ne aveva mai mancata una, sfilando con orgoglio con il suo cappello da tenente, e spesso si occupava in prima persona dell’organizzazione delle trasferte in pullman.”.

Lascia la moglie Eliana, i figli Mauro, Chiara e Davide, con le rispettive famiglie e tutti i parenti, a cui va l’abbraccio dell’intera comunità. Il rosario sarà recitato questa sera, venerdì 11 aprile, alle ore 19, nelle camere mortuarie della Casa di Riposo San Chiaffredo di Revello.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 12 aprile, alle 14,30, nella parrocchia Maria Vergine Assunta di Revello. Al termine della funzione, la salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Bra. Le ceneri di Carlo Borghese saranno tumulate nella tomba di famiglia a Verzuolo.