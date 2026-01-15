 / Cronaca

Cronaca | 15 gennaio 2026, 10:10

Malore alla guida, si schianta con l'auto contro un camion a Savigliano: muore una donna di 58 anni

L’incidente ieri sera in via Cervino: l’auto si è infilata sotto il mezzo pesante. Inutili i soccorsi: la conducente, una donna rumena di 58 anni, è deceduta in ospedale

L'auto della donna infilata sotto il mezzo pesante

Grave incidente stradale ieri sera, martedì, intorno alle 19.15 a Savigliano. Il fatto è avvenuto in via Cervino, alla periferia della città, lungo la direttrice che conduce verso Cavallermaggiore.

Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida della propria auto avrebbe accusato un improvviso malore, perdendo il controllo del veicolo e andando a tamponare un mezzo pesante che la precedeva. Nell’impatto, l’autovettura si è infilata sotto il camion e le condizioni della conducente sono apparse fin da subito estremamente gravi.

La vittima è una donna di 58 anni, di origini rumene, residente a Villafranca Piemonte, in provincia di Torino

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in codice rosso. Insieme a loro i Vigili del Fuoco arrivati dal locale distaccamento di volontari. 

La donna è stata intubata e sottoposta a manovre di rianimazione con l’ausilio del massaggiatore cardiaco automatico LUCAS.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, la 58enne è deceduta all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale "Santissima Annunziata" di Savigliano.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

redazione

