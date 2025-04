Volley A2M. È già tempo da dentro o fuori per Cuneo, Codarin: "Vogliamo vincere a tutti costi" [VIDEO]

È già partita del dentro o fuori, i play-off sono questi. Dopo la sconfitta al tie break in quel di Prata di Pordenone, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è chiamata a ribaltare la situazione e trovare il pareggio con la Tinet per evitare anzitempo l'addio alla lotta promozione.

Appuntamento domenica pomeriggio 13 aprile, ore 18, di fronte al pubblico di casa. Nel caso di successo piemontese, la "bella" si giocherebbe mercoledì prossimo 16 aprile alle 20.30, ancora in Friuli.

Cuneo ha approcciato al meglio la semifinale, andando ad aggredire i giocatori della Tinet in gara-1 fin dalle primissime battute. Gli uomini di Mario di Pietro, complice forse anche la lunga sosta dovuta alla qualificazione di diritto per la semifinale in virtù del primo posto in regular season, sono partiti contratti. Poi però si sono sciolti ed è stata battaglia vera.

"E lo sarà anche domenica - dice il centrale di Cuneo Lorenzo Codarin -. Alla fine in questi play-off all'interno di ogni partita ci sono delle mini partite. Loro hanno avuto un guizzo in più nel quinto set, che gli ha permesso di portare a casa l'incontro."

A fare la differenza l'ottimo rendimento dell'opposto di Prata, Kristian Gamba, partito in sordina ma cresciuto esponenzialmente fino a diventare il mattatore del tie break. In casa Cuneo è mancato altresì un po' l'apporto di Giulio Pinali, preda del muro friulano. La battuta d'arresto dei ragazzi di Battocchio non è passata solo per quella strada, ma senza i colpi pesanti del suo opposto la squadra ha faticato di più.

"La partita ci ha dato delle conferme - ancora 'Coda' -. Loro hanno fatto ciò che ci aspettavamo, e soprattutto alla fine della partita lo hanno fatto bene. Da parte nostra dobbiamo continuare sulla via intrapresa, riducendo gli errori e limitando alcune situazioni nelle quali sappiamo che possono farci più male".

Serie apertissima: "Abbiamo tutte la carte in regola per poter far bene. Il loro gioco è di alto livello, sanno mantenerlo a lungo. Dovremo farlo anche noi e potremo vincere la seconda sfida. Per passare il turno bisogna batterli due volte, quindi la situazione non è cambiata molto. Certo, non possiamo più permetterci di commettere errori".

Lorenzo Codarin spiega cosa, secondo lui, bisognerà fare per vincere gara-2: "Stare tranquilli. Approcciare ancora meglio la partita di quanto abbiamo fatto a Prata dove siamo andati avanti 4-0, ma poi abbiamo ci siamo fatti recuperare. Questo non deve succedere. Dobbiamo provare a vincere da subito e poi giocare in tranquillità con qualche lunghezza di vantaggio. Ridurre gli errori, sì, ma anche le murate. Sono state troppe quelle prese all'andata".

Il livello di gioco della Tinet, secondo il centrale friulano di Cuneo è arrivato al massimo: "Lo esprimono con naturalezza, ma sono convinto non possano fare di più. Se raggiungiamo il nostro e siamo bravi a mantenerlo tutta la partita possiamo farcela. Siamo agguerriti, con voglia di giocare questa partita che vogliamo vincere a tutti i costi".

LA VIDEOINTERVISTA A LORENZO CODARIN QUI SOTTO: