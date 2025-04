Bra: 40enne nei guai per aver provocato un frontale con un tasso alcolemico di oltre tre volte superiore al consentito

Una quarantenne è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti dalla Polizia Locale di Bra per i reati di guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

I fatti sono accaduti nella serata di sabato, quando la donna ha perso il controllo della sua auto in via Vittorio Veneto, andando a collidere con un’autovettura condotta da una ventenne.

A seguito dell'impatto frontale, il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora, tempo necessario per compiere i rilievi e rimuovere i veicoli incidentati.

Oltre alla segnalazione alla Procura astigiana, gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a ritirare la patente di guida alla donna, che si è vista sequestrare anche il veicolo, visto un tasso alcolico rilevato oltre 3 volte superiore a quello di 0.50 grammi al litro consentito.