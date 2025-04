V.B.C. Valle Stura, la Prima Divisione maschile esce in semifinale

Il fine settimana ha visto le squadre della V.B.C. Valle Stura impegnate su diversi fronti, con gare che hanno regalato momenti importanti e indicazioni utili per il futuro. Dalla Prima Divisione Maschile, che ha mancato l'accesso alla finale promozione, alle categorie giovanili, con partite combattute come quella dell’Under 14 Femminile e il concentramento di Volley S3.

Prima Divisione Maschile: Volley Langhe A.S.D. – V.B.C. Valle Stura Caramello Srl 3-0 (25-10, 25-17, 25-24)

Trasferta amara per i ragazzi della V.B.C. Valle Stura, che a La Morra contro il Volley Langhe vedono sfumare il sogno della finale promozione, uscendo sconfitti per 3-0. Una partita dura fin dall’inizio, con i padroni di casa che nel primo set hanno messo in difficoltà la fase di attacco della squadra di coach Ivan Monasterolo grazie a un sistema di muro e difesa estremamente efficace. Dal secondo set, segnali di miglioramento da parte dei nostri ragazzi, che però non sono bastati a scalfire la compattezza degli avversari, solidi in tutte le fasi di gioco nonostante qualche difficoltà in ricezione.

Adesso testa alla finale 3°/4° posto, i nostri ragazzi torneranno in campo per l’ultima sfida della stagione, determinati a chiudere il campionato con una medaglia.

Under 22 Femminile: Tpl San Rocco – V.B.C. Valle Stura 3-0 (26-24, 28-26, 25-23)

In trasferta a San Rocco Castagnaretta, le nostre ragazze dell’Under 22 hanno affrontato le pari età del Tpl San Rocco in una partita intensa e combattuta. Nonostante una grande prestazione, le padrone di casa hanno avuto la meglio, aggiudicandosi tutti e tre i set con scarti minimi di soli due punti. Le ragazze di coach Valerio Bruno, nonostante tutto, hanno dato il massimo, dimostrando carattere e determinazione in ogni scambio.

Under 14 Femminile: SavIn Volley – V.B.C. Valle Stura 1-2 (26-24, 28-26, 25-23)

Le ragazze dell’Under 14 Femminile della V.B.C. Valle Stura portano a casa una grande vittoria in trasferta contro le pari età del SavIn Volley con il risultato di 2-1. La partita non parte nel migliore dei modi: il primo set vede le nostre ragazze scendere in campo troppo tese, subendo l’ottima battuta delle avversarie. Ma dal secondo set in poi, cambia tutto: le ragazze di coach Francesco Bruno si sciolgono e iniziano a giocare al meglio, dominando in battuta e sfruttando al massimo ogni occasione per piazzare le palle decisive nel campo avversario.

Il terzo set è una vera battaglia: da uno svantaggio iniziale di 7-1, la squadra inizia una rimonta incredibile, con ancora la battuta come arma vincente. Sul finale, tra sorpassi e controsorpassi, è la determinazione della V.B.C. Valle Stura a fare la differenza, chiudendo la partita con una vittoria da applausi.

Il commento di coach Francesco Bruno: “Dopo una prestazione così non posso che essere contento. Peccato per il primo set, ma dal secondo ci siamo sciolti e tutto ha iniziato a funzionare: battuta, rice, appoggi e attacchi. Possiamo ancora migliorare su free ball e ricezione, e torneremo a lavorarci. Quello che mi è piaciuto di più è stato l’aspetto mentale e caratteriale: non abbiamo mollato e abbiamo mantenuto la pazienza necessaria. Questo è il giusto atteggiamento per crescere.”

Under 12 Mista: V.B.C. Valle Stura – Polisportiva Piaschese 1-2 (17-25, 25-15, 24-25)

La stagione della nostra Under 12 Mista si conclude con una sfida in casa contro la Polisportiva Piaschese, terminata con una vittoria degli ospiti per 2 set a 1. Nonostante il risultato, è stata una stagione notevole per i nostri ragazzi e ragazze, che hanno dimostrato grande crescita e determinazione, riuscendo a qualificarsi al girone delle 7 squadre più forti del campionato al termine della prima fase. Un traguardo che conferma l’impegno e il lavoro svolto in palestra, un percorso ricco di emozioni, miglioramenti e soddisfazioni.

Under 10 Mista: Polisportiva Piaschese Blu – V.B.C. Valle Stura 2-1 (14-25, 26-24, 25-20)

I piccoli dell’Under 10 Mista della V.B.C. Valle Stura affrontano una lunga trasferta a Piasco per sfidare la Polisportiva Piaschese Blu. Nonostante un ottimo primo set vinto, i nostri ragazzi e ragazze non riescono a mantenere il ritmo nei successivi due set, cedendo così il match per 2-1.

Volley S3

Ospiti dell'ASD VBC Caraglio 95, insieme a Volley Saluzzo ASD e Volley Marene ASD, abbiamo partecipato al concentramento di Volley S3 con ben quattro squadre: tre di secondo livello e una di primo livello. Un grande evento che ha visto la partecipazione di quasi 15 atleti e 6 allenatori della V.B.C. Valle Stura, in un clima di gioco, divertimento e festa per i più piccoli!