Ddl prestazioni sanitarie, Bergesio (Lega): "Provvedimento fondamentale per la sanità pubblica"

Il Senato ha approvato, con 78 voti favorevoli e 47 contrari, il disegno di legge sulle prestazioni sanitarie, presentato dal Ministro della Salute di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, degli Affari Regionali e delle Autonomie e della Pubblica Amministrazione. Il testo passa ora alla Camera.



Il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, esprime grande soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento, definendolo "fondamentale per il futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale".



Bergesio sottolinea: “Il ddl si basa sui principi di universalità, uguaglianza ed equità, nati a garanzia del diritto fondamentale alla tutela della salute. Tuttavia l'organizzazione del sistema sanitario ha mostrato difficoltà nel corso degli anni, evidenziate ulteriormente dalla pandemia. Oggi il sistema sanitario italiano è chiamato a recuperare fiducia, efficienza e, soprattutto, capacità di risposta concreta ai bisogni dei cittadini".



Il Senatore, Vicepresidente Commissione Attività produttive di Palazzo Madama, commenta ancora: “Concreto l'impegno del Governo nell'aver destinato alla sanità stanziamenti record, portando nel 2025 il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro, con una spesa pro capite di 2.317 euro. Inoltre i fondi coesione hanno reso disponibili altri 1,3 miliardi per investimenti negli ospedali e la revisione del PNRR ha stanziato ulteriori 750 milioni per la sanità”.



“Si tratta di un atto politico forte e chiaro, che intende restituire centralità alla sanità pubblica e dignità a milioni di cittadini italiani, che troppo spesso vivono l'esperienza della malattia come un percorso ad ostacoli, costellato di attese, disservizi, incertezze - dice ancora Bergesio -. Si afferma un principio fondamentale: la salute è un diritto, non una concessione. Garantirlo significa erogare prestazioni nei tempi giusti, nei luoghi giusti, con la qualità e l'umanità che ogni persona merita”.



Tra i punti chiave della misura c’è l’istituzione del Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (SINGLA), strumento centrale per coordinare a livello nazionale politiche, dati e standard.



Bergesio conclude: “Provvedimento che rappresenta un modello di sanità pubblica basato su uguaglianza, responsabilità e visione”.