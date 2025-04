Ritorna ogni mercoledì sera, alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, la rubrica 7 MINUTI con Flavia Monteleone, programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo.

Ospite della nuova puntata in onda questa sera, mercoledì 16 aprile, è Roberto Cerrato.

Roberto Cerrato

Musicista oggi per la grande passione che lo vuole portare in giro in nuovo spettacolo di grandi successi senza tempo.