Minuti con Flavia Monteleone: l'ospite della nuova puntata è Le due Matote

Questa sera e per ogni mercoledì, andrà in onda alle ore 21, in diretta Facebook e sulla home page di TargatoCN - LaVocediAlba, riparte la rubrica 7 MINUTI con Flavia Monteleone, programma video che racconta le persone e le aziende che contano della provincia di Cuneo.

Ospite della nuova puntata è Le due Matote, una nuova struttura di lusso nel cuore delle Langhe, nata dal recupero di un vecchio casale del XVII secolo. A parlarcene ci saranno Carlo Cori, Direttore hospitality e Salvatore De Biase, Direttore food and beverage.