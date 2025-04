Zanzariere verticali o orizzontali? Quali scegliere: caratteristiche e costi

Proteggere la casa dall’assalto delle zanzare e di altri insetti fastidiosi durante i mesi più caldi è una necessità, ma in commercio esistono così tante tipologie di zanzariere che orientarsi nella scelta può essere davvero complesso.

Una delle prime cose a cui pensare è se scegliere di acquistare le zanzariere verticali o orizzontali: quale si adatta meglio alle proprie necessità? Solo analizzandone caratteristiche, costi e modalità d’uso, come faremo insieme in questo articolo, si potrà capire quale sia quella giusta per la propria casa.

Dove acquistare ottime zanzariere

Una modalità d’acquisto sempre più diffusa è quella sul web, perché è rapida e generalmente senza intoppi. Online, in effetti, è molto semplice trovare le migliori offerte di zanzariere realizzate su misura, proposte da alcuni negozi specializzati, che permettono di ottenere zanzariere con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Visti gli ampi cataloghi e l’ampia disponibilità, poi, negli e-commerce dedicati è possibile scegliere non solo tra zanzariere verticali o orizzontali, ma anche scegliere il materiale e i sistemi di apertura, confrontando tra i vari costi e magari approfittando di promozioni speciali.

Tuttavia, la prima cosa a cui pensare, è che ogni zanzariera, oltre a proteggere dagli insetti, deve anche rispondere alle caratteristiche della finestra o porta-finestra sulla quale sarà installata.

Zanzariere verticali: praticità e applicazioni

Le zanzariere verticali si aprono e chiudono dal basso verso l’alto (o viceversa). Sono spesso preferite per le finestre di dimensioni standard perché occupano poco spazio quando non vengono utilizzate: infatti, il telo si avvolge all’interno di un cassonetto posizionato nella parte superiore.

Si tratta di una soluzione ideale se non si deve passare frequentemente attraverso l’apertura, come invece accade con una porta-finestra.

Possiamo elencare tre vantaggi principali:

Ingombro ridotto ;

; Facilità di utilizzo (si tira una cordicella o si aziona una maniglia e la zanzariera si srotola in pochi istanti)

(si tira una cordicella o si aziona una maniglia e la zanzariera si srotola in pochi istanti) Possibilità di personalizzazione (possiamo scegliere tra modelli con frizione o senza e in diversi materiali).

Il costo medio per questo tipo di zanzariera da installare su una finestra di dimensioni standard parte da circa 30 euro al metro quadro. Tuttavia, se si cerca qualcosa di più resistente performante, i costi possono salire fino a 80-100 euro al metro quadro, specialmente se si punta a versioni in alluminio o con un design particolare.

Zanzariere orizzontali: versatilità e comfort

Le zanzariere orizzontali, chiamate anche “laterali” o “a scorrimento orizzontale”, si aprono tirando la rete da un lato all’altro. Sono spesso installate su porte-finestre, terrazzi o balconi, dove è importante aprire e chiudere velocemente perché si attraversa il vano con frequenza.

I pro delle zanzariere orizzontali possono essere così riassunti:

Accesso agevole ;

; Flessibilità di montaggio (possono essere dotate di una soglia calpestabile da incollare a terra molto bassa, riducendo il rischio di inciampo);

(possono essere dotate di una soglia calpestabile da incollare a terra molto bassa, riducendo il rischio di inciampo); Adattabilità a grandi aperture (sono installabili anche su porte-finestre di dimensioni notevoli).

I prezzi possono partire da circa 60 euro al metro quadro e superare i 120-150 euro al metro quadro per soluzioni di design o dall’ingombro molto ridotto. Se le porte-finestre sono di dimensioni molto ampie, bisognerà prestare attenzione alla qualità dei materiali e al tipo di guida utilizzata.

Zanzariere verticali o orizzontali: quali scegliere

Scegliere se acquistare zanzariere verticali o orizzontali dipende da tre fattori principali:

Il tipo di apertura (finestra o porta-finestra?);

(finestra o porta-finestra?); Lo spazio disponibile ;

; La frequenza con cui si attraversa la soglia.

Se si cerca una soluzione semplice e compatta, le zanzariere verticali possono bastare. Di contro, se si ha bisogno di un passaggio frequente e scorrevole, le zanzariere orizzontali possono essere la soluzione ideale.

In tutti e due i casi, bisogna comunque confrontare le diverse opzioni e i materiali disponibili e confrontare le varie offerte tenendo conto del proprio budget per fare la scelta giusta per la propria casa.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.