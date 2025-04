Maltempo in Provincia di Cuneo e Piemonte, Prandi (Azione): "Serve una strategia di prevenzione e gestione del territorio"

Negli ultimi giorni, la Provincia di Cuneo e l'intero Piemonte sono stati colpiti da intense precipitazioni che hanno provocato frane, allagamenti e danni significativi alle infrastrutture locali. Questi eventi mettono in evidenza la fragilità del nostro territorio di fronte ai cambiamenti climatici e la necessità di adottare misure preventive efficaci.

Secondo le stime, i danni causati dal maltempo in Piemonte ammontano già a decine di milioni di euro. La Regione ha già richiesto lo stato di emergenza e stanziato fondi per affrontare le esigenze immediate delle comunità colpite. Tuttavia, è evidente che le risorse impiegate in emergenza potrebbero essere più efficacemente utilizzate in una pianificazione preventiva.

"Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze -afferma Giacomo Prandi. - È fondamentale investire in una gestione del territorio che preveda interventi strutturali, manutenzione ordinaria e strategie di adattamento ai cambiamenti climatici quali rafforzamento degli argini dei fiumi, rigenerazione dei boschi e vasche e vasi di raccolta e contenimento delle acque al fine di combattere anche la siccità. Solo così potremo garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio".

Azione da tempi non sospetti si impegna anche in Parlamento a promuovere, grazie all’Onorevole Ruffino: componente della Commissioni ambiente e di inchiesta sul rischio idrogeologico, politiche che favoriscano la prevenzione e la sostenibilità ambientale, collaborando con le istituzioni regionali e locali per sviluppare un piano strategico di gestione del territorio. È essenziale che le risorse vengano allocate non solo per affrontare le emergenze, ma anche per prevenire i disastri futuri.

"Ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti con professionalità e dedizione durante l'emergenza - conclude Prandi -, ma è nostro dovere fare in modo che tali situazioni non si ripetano, adottando una visione a lungo termine che metta al centro la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini".