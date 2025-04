Ferrero porta il “Joy of moving” tra i bambini di Scampia: al via il progetto Bicimparo

Contrastare la povertà educativa non significa solo garantire istruzione, ma anche diritto al gioco, al movimento, alla scoperta. È con questo spirito che prende il via “Bicimparo”, il progetto itinerante nato dalla collaborazione tra Ferrero con il programma Kinder Joy of moving, Save the Children, Federazione Ciclistica Italiana e la partecipazione della Polizia di Stato. Un tour nazionale che attraverserà 19 regioni, rivolgendosi a bambine, bambini e preadolescenti a partire dai 5 anni, con l’obiettivo di farli avvicinare in modo gioioso alla pratica della bicicletta.

Il debutto è avvenuto in Piazza Ciro Esposito a Scampia, nel cuore di Napoli, con la partecipazione dei giovani dei Punti Luce della città. Al centro dell’iniziativa c’è anche la sicurezza stradale, con il coinvolgimento della Polizia Stradale: i piccoli partecipanti hanno potuto apprendere le regole basilari per una guida sicura, dall’uso del casco al rispetto della segnaletica, passando per la conoscenza delle dotazioni obbligatorie della bicicletta.

"Attraverso la bici insegniamo il codice della strada, ma anche la convivenza civile, l’importanza dell’alimentazione e della manutenzione del mezzo – ha spiegato Iolanda Ragosta, consigliere federale FCI –. È un progetto sulla sicurezza, sull’indipendenza, ma anche sul piacere di muoversi divertendosi in modo consapevole. E lo facciamo in una delle piazze simboliche della rinascita di Scampia. Piazza Ciro Esposito è uno spazio che la città sta riscoprendo e che oggi torna a vivere grazie alla gioia dei ragazzi".

L’evento, sostenuto anche dalla Municipalità in vista del completamento della nuova pista ciclabile di 30 chilometri, ha un messaggio chiaro: il futuro passa anche da qui, dai pedali di una bici, dalle emozioni di un gioco ritrovato.

I prossimi due appuntamenti del tour “Bicimparo” sono fissati per il 20 maggio a Milano e il 21 maggio a Genova.