Affidati al CAF Confagricoltura per la tua dichiarazione dei redditi 2025

La stagione fiscale è iniziata e, come ogni anno, è il momento di pensare alla dichiarazione dei redditi. Per gestire al meglio questo importante appuntamento fiscale, il CAF di Confagricoltura Cuneo offre un servizio completo e accessibile a tutti, senza obblighi di tesseramento.

Un servizio su misura per tutti

Il CAF Confagricoltura si rivolge a una vasta platea di contribuenti:​

Lavoratori dipendenti e pensionati

Soci di cooperative agricole e di servizi

Collaboratori coordinati e continuativi

Eredi di contribuenti deceduti

Soggetti con redditi da lavoro autonomo senza partita IVA

Soggetti con redditi da attività finanziarie estere

I professionisti del CAF Confagricoltura sono pronti ad assisterti nella compilazione e nell'invio dei modelli 730 e Redditi Persone Fisiche, garantendo un supporto costante anche in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Una rete capillare sul territorio

Con sei sedi principali a Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, e sedici recapiti nei principali centri della provincia, il CAF Confagricoltura assicura un servizio puntuale e accessibile in tutta la provincia. La presenza diffusa sul territorio assicura un servizio tempestivo e personalizzato, adattato alle esigenze locali.

Oltre la dichiarazione dei redditi

Il CAF di Confagricoltura Cuneo offre anche assistenza per:

Compilazione dell'ISEE

Calcolo dell'IMU

Un supporto completo per tutte le tue esigenze fiscali.

Vantaggi del Modello 730

Presentare il Modello 730 presenta numerosi benefici:

Rimborsi direttamente in busta paga o pensione a luglio

Trattenute automatiche delle imposte da versare

Nessuna necessità di recarsi in banca o in posta per i versamenti

Un processo semplificato che ti fa risparmiare tempo e fatica.

Clicca qui per visualizzare l’elenco della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Contatta il CAF di Confagricoltura Cuneo

Per ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento, puoi telefonare o recarti presso la sede più vicina. Affidati a professionisti esperti per una dichiarazione dei redditi senza stress.

: 0171 692143 – cuneo@confagricoltura.it – WhatsApp: 344 5668294 Alba : 0173 281929 – alba@confagricuneo.it – WhatsApp: 331 4915518

: 0173 281929 – alba@confagricuneo.it – WhatsApp: 331 4915518 Saluzzo : 0175 217120 – saluzzo@confagricuneo.it – WhatsApp: 339 5966337

: 0175 217120 – saluzzo@confagricuneo.it – WhatsApp: 339 5966337 Savigliano : 0172 712372 – savigliano@confagricuneo.it – WhatsApp: 339 5401670

: 0172 712372 – savigliano@confagricuneo.it – WhatsApp: 339 5401670 Mondovì : 0174 42071 – mondovi@confagricuneo.it – WhatsApp: 339 5401004

: 0174 42071 – mondovi@confagricuneo.it – WhatsApp: 339 5401004 Bra: 0172 244484 – bra@confagricuneo.it

Per dettagli aggiuntivi, puoi consultare il sito di Confagricoltura Cuneo.