Al “Castello Rosso” di Costigliole Saluzzo l’assemblea dei soci di Confagricoltura Cuneo

Giovedì 3 luglio, dalle 17, presso il “Castello Rosso” di Costigliole Saluzzo (via Ammiraglio Reynaudi 5) avrà luogo l’assemblea annuale dei soci di Confagricoltura Cuneo, durante la quale verrà tracciato il bilancio delle attività svolte e si illustreranno le principali iniziative in partenza o in corso di svolgimento.

“Coltivare il cambiamento: innovazione e sostenibilità nella gestione delle imprese agricole” è il titolo scelto per il convegno pubblico, durante il quale saranno trattati temi quanto mai attuali, che verranno sviluppati attraverso interventi qualificati e testimonianze dirette. Per prenotazioni e ulteriori informazioni è possibile scrivere a eventi@confagricuneo.it o contattare il numero 0171 692143 int.7.

“L’assemblea rappresenta tradizionalmente un momento associativo importante per condividere con i nostri imprenditori agricoli e il territorio le sfide e le opportunità che ci attendono – ha dichiarato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte –. L’agricoltura cuneese ha sempre dimostrato di saper innovare senza perdere il legame con la tradizione, e oggi più che mai abbiamo bisogno di strumenti concreti per garantire sostenibilità economica, ambientale e sociale alle nostre imprese. Il confronto di quest’anno vuole essere stimolo e guida per affrontare i prossimi cambiamenti con consapevolezza e visione strategica”.

Il programma e i relatori

Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali da parte degli ospiti presenti, il presidente Enrico Allasia, introdurrà i lavori. A seguire, moderati da Giulio Botto, giornalista di Telecupole, si alterneranno i seguenti relatori con interventi in grado di sollecitare riflessioni e dibattito:

Deborah Piovan, imprenditrice agricola e divulgatrice – Confagricoltura

“Agricoltura in evoluzione: le TEA come strumento strategico per la sostenibilità”.

Ivano Valmori, direttore responsabile AgroNotizie – Accademia dei Georgofili

“La difesa delle colture e i relativi adempimenti per la PAC”.

Elisa Truant (Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale UniTo – Coordinatrice sede di Cuneo), Marcello Bogetti (Sociologo e consulente esperto IUSE Torino), Emanuele Regis (Direttore Generale Banca CRS) e Riccardo Masoero (Referente ESG Banca CRS).

Presentazione del progetto “Strumenti ESG per la valutazione della sostenibilità nel settore agricolo”, in collaborazione con Camera di Commercio di Cuneo, Banca CRS e Università degli Studi di Torino.

Il convegno “Coltivare il cambiamento” si svolge con il sostegno dell’azienda Sedamyl.