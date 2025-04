Dalla propaganda politica al cinema. A Ormea una mostra sulla guerra del Vietnam

La mostra promossa dal Comune di Ormea in occasione del cinquantesimo anniversario della conclusione della Guerra del Vietnam si propone come un’indagine critica e multidimensionale sui linguaggi visivi che hanno accompagnato il conflitto più emblematico del secondo dopoguerra. Assumendo il manifesto, nelle sue molteplici declinazioni, dalla grafica propagandistica al poster cinematografico , quale spartiacque interpretativo, l’esposizione articola il percorso espositivo in quattro sale della Casa delle Meridiane, restituendo al visitatore un panorama composito di immagini e narrative che investono tanto la propaganda politica vietnamita quanto quella italiana, fino alle locandine dei film che hanno contribuito a plasmare l’immaginario collettivo sul conflitto terminato il 30 aprile 1975.

Il curatore, Romano Lupi, ha selezionato un corpus di materiali originali frutto di un’attenta raccolta pluriennale, con l’intento di sollecitare una riflessione sui rapporti tra messaggio ideologico e percezione pubblica del fatto bellico. Lupi evidenzia come il manifesto, di per sé strumento persuasivo, assuma nella pluralità dei formati esposti , dai manifesti dei Vietcong ai poster dei cineasti occidentali, una doppia valenza: veicolo di mobilitazione politica e insieme specchio delle evoluzioni socio‑culturali nel corso degli anni Sessanta e Settanta.

In tal modo, ogni immagine diventa testimonianza storica e insieme oggetto di analisi in grado di rivelare le tensioni fra narrazione egemonica e contro‑narrazione.

L’ inaugurazione, programmata per sabato 26 aprile alle ore 11.00 con la partecipazione dello stesso Romano Lupi e del giornalista Darwin Pastorin, offrirà l’occasione non soltanto di presentare il progetto espositivo, ma anche di avviare un dibattito sul valore civile e storiografico della memoria visiva del conflitto vietnamita.

La mostra resterà aperta fino al 29 giugno nei fine settimana e nei giorni festivi (orario 10:00-12:00 e 15:30-17:30), e si inserisce nel calendario culturale ormeasco quale possibile volano per future collaborazioni tra istituzioni, studiosi e appassionati di storia contemporanea, ribadendo come la riscoperta dei materiali iconografici possa rinnovare il dialogo pubblico sui processi di costruzione del consenso e sulle strategie di rappresentazione della guerra.

Per informazioni: Comune di Ormea 0174 391 101 – Ufficio IAT Ormea 0714 392 157