Magliano Alpi, alcuni cittadini dopo la nascita del nuovo gruppo autonomo: "Vorremmo conoscere con precisione le motivazioni"

Gentile direttore,

Ad oltre un mese dalla nascita del gruppo autonomo, di cui fa parte la maggioranza dei consiglieri, è ormai evidente la non volontà di incontrare ufficialmente la popolazione per spiegare più dettagliatamente le motivazioni della divisione. Paura di chi? Di che cosa? Pare che la divisione sia motivata dalla poca trasparenza e scarsa comunicazione, cosa che per altro state mettendo in atto pure voi. Il gruppo minoritario, per mano e voce del Sindaco, alcune interviste, video, articoli le ha concesse e voi?

Davvero sapete solo smuovere critiche e accuse nei loro confronti ai bar o sul sagrato delle chiese? Ora si avvicina la scadenza dell’approvazione del bilancio, pertanto sarebbe più che opportuno informare la popolazione di quando sarà convocato il consiglio comunale, prima azione di trasparenza, cosa che non succede da parecchio tempo alle affissioni in paese.

Inoltre nella sede dedicata alla democrazia sarebbe quanto meno auspicabile, indipendentemente dall’espressione di voto sul bilancio, verbalizzare le motivazioni per cui è stato creato un nuovo gruppo all’interno della stessa maggioranza, in modo che ogni cittadino possa leggerne poi il contenuto in delibera di consiglio. Ne va della vostra reputazione personale, professionale e politica futura.

Un gruppo di cittadini