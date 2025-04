Monteu Roero premia gli ex sindaci e inaugura la sala dedicata al generale Ronchi Della Rocca

Venerdì 25 aprile, in occasione dell’80° della Liberazione, “Porte Aperte” anche al comune di Monteu Roero, con cerimonia di premiazione per gli ex sindaci e inaugurazione di una sala espositiva dedicata al generale Icilio Ronchi Della Rocca, comandante della 104a Brigata Autonoma “Bra” e in seguito della 12a Divisione “Bra”, che si distinse nell’ultimo periodo della lotta partigiana.

Omaggiati con un riconoscimento, durante un toccante incontro nel Campo della Rimembranza, sono stati gli ex sindaci del piccolo borgo roerino, Domenico Occhetti, Giovanni Negro, Giuseppe Brezzo e Michele Sandri, e i famigliari dei primi cittadini degli anni precedenti non più in vita.

A organizzare l’evento l’attuale sindaco Paolo Rosso: “Oltre a partecipare all’iniziativa Municipi Aperti abbiamo fatto una ricerca storica, anche grazie all’archivio storico che abbiamo recentemente sistemato grazie a un contributo regionale, estrapolando i nomi di tutti i sindaci di Monteu Roero nel dopoguerra. Ai quattro ancora in vita abbiamo consegnato un riconoscimento per la dedizione con cui hanno assolto il ruolo in favore della comunità. Ha partecipato un folto pubblico e siamo molto soddisfatti di aver reso onore a chi ha offerto il percorso della propria vita in favore della collettività”.