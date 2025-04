Estate cuneese e concerti in piazza Galimberti: il primo nome è quello dei Tiromancino

Sono passate diverse settimane dall'annuncio di quattro concerti in piazza Galimberti a Cuneo, nel mese di luglio, in sostituzione dell'Illuminata, evento che si riproporrà in forma decisamente ridotta rispetto alle precedenti nove edizioni.

La città da anni chiede musica. E musica sia.

A luglio, dal 17 al 20, sono previsti quattro concerti nel cuore della città.

Sugli ospiti il riserbo è ancora totale, nel senso che non è mai stata data comunicazione ufficiale di chi saranno. Ma qualcosa inizia a trapelare.

Il concerto del 17 sarà un regalo di Confartigianato Cuneo in occasione dei suoi 80 anni di fondazione. Da tempo si vocifera degli Eiffel 65, icona dance, diventati famosi a livello mondiale con il singolo Blue (Da Ba Dee). Al momento, lo sottolineiamo, si tratta di indiscrezioni e non c'è alcuna conferma.

Nessuna conferma nemmeno per l'evento del 19 luglio, ma c'è l'annuncio sul loro sito: a Cuneo si esibiranno i Tiromancino, la band fondata negli anni ’90 da Federico Zampaglione.

Sono famosi per brani come Due destini, La descrizione di un attimo, Amore impossibile, Per me è importante e non solo. Il loro stile mescola pop, rock melodico ed elettronica con testi poetici e spesso introspettivi.

Qui sotto Zampaglione, da una foto tratta dal sito della band.

Il capoluogo della Granda sarà una tappa del loro tour estivo. Al momento non ci sono altri dettagli, ma l'evento dovrebbe essere gratuito.

Non sono noti, al momento, gli artisti che dovrebbero esibirsi il giorno 18 e il giorno 20.