Nel luglio cuneese "spuntano" quattro concerti in piazza Galimberti

Concerti in piazza Galimberti a Cuneo.

A luglio, dal 17 al 20, al posto dell'Illuminata che, come annunciato da Targatocn prima della conferma ufficiale del Comitato organizzatore, in questo 2025 non si farà.

Confermato IllumiNatale, che accenderà la città dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026.

In attesa di capire come verrà allestita via Roma per la processione della Madonna del Carmine del 12 luglio - dovrebbe venire illuminata, ma senza portale - si scopre che il cuore della città, nel mese di luglio, si riempirà non di luci ma di musica. Cosa che i cuneesi chiedono da tempo.

Uno dei concerti, lo abbiamo già ampiamente scritto, sarà quello di cui si parla da tempo, voluto e regalato alla città da Confartigianato Cuneo, in occasione dei suoi 80 anni di fondazione. Dovrebbe essere l'evento di apertura della quattro giorni, il 17 luglio. Con un possibile secondo evento il giorno 18, al momento non confermato.

Il sabato e la domenica, invece, i concerti dovrebbero essere organizzati direttamente dall'amministrazione.

Nomi? Qualcosa circola, ma al momento, essendo ancora in corso le trattative per i possibili artisti in arrivo, non ne facciamo. Gli eventi dovrebbero essere gratuiti, ma attendiamo maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane, quando verranno annunciati gli ospiti.

Sempre a luglio, Cuneo, in piazza Virginio, ospiterà musica e danze catalane e occitane.

Ma anche i mesi che traghetteranno Cuneo verso l'estate sono piuttosto ricchi di proposte.

A maggio si parte con due giorni di Shakabum, per poi proseguire con il Cuneo Montagna Festival, Città in Note e Mercato Europeo, senza dimenticare lo sport, con il mese che si chiude con il Campionato Italiano Assoluto Estivo di nuoto.

A giugno, tra i tanti eventi, il Raduno Fanfare in piazza Galimberti, il festival Modulazioni, la Fausto Coppi e Zoé in Città, che per la prima volta entra davvero in città, dal 26 giugno fino al 6 luglio.

L'autunno si preannuncia ricco di conferme: tra i vari eventi, a settembre avremo Mirabilia, Connessioni festival e Cuneo Classica Festival. Poi, l'Oktoberfest, La Fiera del Marrone, Scrittorincittà fino ad arrivare a dicembre, con, come già ricordato, un mese di IllumiNatale.