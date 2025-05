Ciclismo, successo per le Vasco Ronde: Lorenzo Giraudo conquista l'edizione 2025

È stato Lorenzo Giraudo a conquistare l’edizione 2025 delle Vasco Ronde con un tempo totale di 16,30.16. Dietro di lui Stefano Prandi (16’53.73) e Mattia Magnaldi (16’56.03).

Ampia la partecipazione all’evento, nonostante il posticipo dovuto alla circolare del CONI che aveva richiesto la sospensione degli eventi sportivi in segno di lutto per la morte del Papa. La cronoscalata, che si è svolta sabato 3 maggio, è stata proposta du due prove: la prima con partenza in località Niere, Strada Bertolini Sottani, bivio Bertolini sott, bivio Pagliani, Marenchi, via Unie, incrocio Strada San Martino (m 4000, D+ 250, pend. media 6,%, pend.max 16% ) e una seconda, con la stessa partenza, che si è sviluppata su via Vecchia di Frabosa, Via Morere, piazzale chiesa di San Lorenzo; (m 2000, D+150 pend. media 7 %, pend. max. 17% ).

"Come organizzatore - spiegano dalla Mo.Va. Bike Asd - sono pienamente soddisfatto di questa edizione della Vasco Ronde che si è svolta lo scorso fine settimana. Qualche partente in meno rispetto all'anno scorso, ma considerando che la gara, come tante altre in Italia, è stata spostata all'ultimo minuto per le ragioni, discutibili, che tutti conosciamo era atteso. L'anno scorso erano 38 i partenti contro i 32 di quest'anno, ma la cosa che riempie davvero di soddisfazione è la formula della due salite: se l'anno scorso aveva sorpreso qualcuno, quest'anno ha avuto i pieni voti di tutti. Pacche sulle spalle e complimenti per la perfetta organizzazione che ha fatto sì che tutto quanto funzionasse a dovere e come previsto, ci sono arrivati da parte dei corridori, degli spettatori, degli sponsor e sopratutto dei giudici di gara il cui giudizio è sempre doverosamente molto critico. Arrivederci al prossimo anno".

I primi sette di categoria sono stati premiati con biglietti e sconti per le visite guidate alla cupola del Santuario di Vicoforte e al castello di Casotto e prodotti esclusivamente del territorio monregalese, al fine di promuovere le peculiarità artistiche, culturali e gastronomiche del territorio.