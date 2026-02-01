Croce Rossa Racconigi: 9 nuovi soccorritori pronti per le ambulanze del 118

Sabato 31 gennaio, presso la sede del Comitato di Racconigi della Croce Rossa Italiana, si è svolto l’esame finale per diventare soccorritori Volontari 118 a bordo delle ambulanze.

Il percorso iniziato con il corso d'accesso ad ottobre, con 20 nuovi iscritti (alcuni dei quali di minore età), si è concluso a gennaio, con durata di circa tre mesi e ha avuto esito positivo per tutti i candidati iscritti. I ragazzi e alcuni dei nuovi volontari, si sono fermati al primo (corso d'accesso) e al secondo step (che prevede il trasporto infermi).

L'ultimo step è stato sostenuto da 9 volontari.

Da lunedì 3 febbraio inizieranno il “Tirocinio Pratico Protetto” (TPP) della durata di 100 ore da svolgere in 6 mesi che permetterà a loro di operare sulle ambulanze.

Il corso ha avuto l'obiettivo principale di far acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per operare con efficacia nell’assistenza al paziente durante il trasporto sanitario e nel soccorso in ambulanza in collaborazione con il personale sanitario garantendo sicurezza per sé, per la persona soccorsa e per gli astanti.

Il direttore di corso è stato Roberto Crepaldi aiutato dal gruppo formazione.

Nei prossimi mesi i nostri istruttori saranno impegnati in altri corsi, sia per volontari sia per la popolazione, garantendo una formazione su tutti i livelli, costante e puntuale.