A Celle di Macra la prima passeggiata culturale dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira

Primo appuntamento di maggio con le passeggiate culturali gratuite alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo ed in particolare di alcune borgate del Comune di Celle di Macra con gli accompagnatori Chamin.

Al mattino, si parte da Borgata Chiesa dove si trovano la Parrocchiale con il polittico di Hans Clemer, il Museo Seles dedicato ai mestieri itineranti ed agli acciugai, la Sezione sui pittori itineranti Pinse. Si sale a Castellaro, suggestiva borgata di origine medievale, dove si potranno ammirare il Cantunal, la cappella dedicata a Sant’Anna ed il forno per poi scendere a borgata Serre caratterizzata da belle baite e piloni. Si costeggia la Cappella di San Sebastiano con ciclo di affreschi medievali e si ritorna a borgata Chiesa.

Ritrovo a Celle di Macra, in borgata Chiesa, davanti alla chiesa Parrocchiale. Partenza alle ore 10.00 e arrivo alle ore 12.30/13. Durata della visita: 2,5/3 ore

Nel pomeriggio passeggiata per scoprire le borgate meno note di Celle di Macra. Partenza da borgata Chiesa per dirigersi verso Albornetto Soprano che conserva ancora il fascino immutato dei vecchi borghi montani. Si scende ad Albornetto Sottano in cui si può ammirare la Cappella dedicata alla Madonna del Carmine, ed alcune pitture, per proseguire verso borgata Paschero. L’abitato è caratterizzato dalla presenza della Cappella dedicata alla Natività della Vergine Maria e dalla pittura della “Crocifissione” su casa privata realizzata da Giors Boneto pittore itinerante vissuto nell’800. Ritorno al capoluogo.

Ritrovo a Celle di Macra, in borgata Chiesa, davanti alla chiesa Parrocchiale. Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.00/17.30. Durata della visita: 2,5/3 ore.

Le passeggiate sono gratuite, in collaborazione con gli accompagnatori di Chamin.