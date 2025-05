Blocco dei Diesel Euro 5 dal prossimo ottobre anche a Cuneo, Demichelis: “Non abbiamo ancora avuto indicazioni diverse dalla Regione”

Blocco dei Diesel Euro 5 dal prossimo ottobre, la conferma è arrivata ieri dalla Giunta regionale nel corso di un Question Time.

Disposto con il DL 121/2023, non ci sarebbero ancora stati i provvedimenti per l'applicazione della misura da parte della Regione, che aveva anzi lasciato intendere che fosse possibile una proroga ulteriore da parte dello Stato.



A partire dal primo ottobre scatterà, invece, il divieto per tutti i Comuni con oltre 30 mila abitanti. Tra cui la stessa Cuneo.

“Ad oggi – spiega l'assessore comunale all'Ambiente Gianfranco Demichelis - non abbiamo ancora avuto indicazioni ufficiali diverse da parte della Regione. Ricordo che l'ordinanza di limitazione al traffico dei veicoli inquinanti viene recepita dai Comuni interessati in quanto è frutto di un accordo di Bacino padano, tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. L'impegno che posso prendere come Ufficio Ambiente è quello di interfacciarci con la Regione entro l'estate e provvedere a dare ampia comunicazione circa la questione dopo l'incontro”.



Al momento sul territorio comunale è installata una cartellonistica con i riferimenti normativi in corso di validità e qualora subentrerà la nuova limitazione occorrerà sostituirli.

“A suo tempo la Regione aveva proposto l'installazione di varchi d'accesso per il monitoraggio e il rispetto della misura. Come Comune – conclude Demichelis - si sta continuamente lavorando con il settore della mobilità incentivando l'utilizzo del trasporto pubblico locale per le categorie che possano usufruirne, tra agevolazioni e iniziative. Nel rispetto delle politiche europee di tutela dell'ambiente,ovviamente, promuoviamo la mobilità sostenibile, ma crediamo anche sia la strada giusta per il futuro di tutti”.



Resta dunque da capire come l'applicazione della norma impatterà sulla regolare viabilità e quali interventi potranno essere attuati per agevolare gli automobilisti che devono raggiungere il centro cittadino.