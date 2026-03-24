Alba, al via il progetto “Compostiamo insieme” finanziato dalla Fondazione Crc

La Residenza per anziani Ottolenghi di Alba ha inaugurato oggi cinque nuove compostiere, dando il via ufficiale al progetto "CompoStiamo Insieme" realizzato con il contributo della Fondazione CRC.

L’iniziativa nasce per gestire direttamente gli scarti alimentari della struttura attraverso il compostaggio interno. In questo modo, l'organico prodotto quotidianamente viene recuperato e trasformato in fertilizzante naturale da riutilizzare per la manutenzione delle aree verdi della Residenza, permettendo di ridurre i rifiuti e contenere i costi di smaltimento.

L'incontro è stato introdotto dai vertici della struttura, il Presidente Giacomo Giuseppe Battaglino, la Direttrice Cinzia Ramello e il Vice Direttore Massimiliano Vullo per la presentazione del progetto. Sono intervenuti inoltre la Consigliera Generale Carla Revello per portare i saluti di Fondazione CRC, l’Assessore all’ambiente Roberto Cavallo in rappresentanza della Città di Alba e Giovanni Lano, Presidente del Comitato di Quartiere del Mussotto.

Dopo un primo momento istituzionale e informativo, l’inaugurazione si è spostata nei giardini esterni, dove gli ospiti della Residenza sono stati coinvolti nel taglio del nastro e un primo conferimento simbolico di una frazione di organico.

Con l’avvio delle nuove compostiere, il personale adetto alla cucina dell’Ottolenghi è inoltre coinvolto in sessioni di formazione per il corretto conferimento e gestione del compost che verrà prodotto.

All'aspetto ecologico si unisce il coinvolgimento diretto del quartiere Mussotto. Le attività vedranno infatti la collaborazione tra gli anziani ospiti, gli studenti delle scuole locali e i cittadini che gestiscono gli orti urbani del territorio. L'obiettivo è creare uno spazio di scambio tra diverse generazioni, dove l'esperienza degli ospiti della struttura si integri con l'impegno civico dei più giovani e dei residenti del quartiere.