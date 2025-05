Quando si parla di elementi architettonici all'interno di un’abitazione, spesso i termini “infissi” e “serramenti” vengono usati come sinonimi. In realtà, esiste una distinzione ben precisa tra i due, e conoscerla è fondamentale per fare scelte consapevoli, soprattutto quando si ristruttura casa o si installano nuovi elementi. Differenza tra infissi e serramenti: ecco una spiegazione chiara e utile per comprendere meglio questi concetti e orientarsi nel mondo dell’edilizia.

L’infisso è, in senso tecnico, la parte “fissa” della struttura. Si tratta della cornice che viene ancorata alla muratura dell’edificio. Può essere in legno, in alluminio, in PVC o in materiali misti, e rappresenta l’ossatura su cui vengono montati gli elementi mobili, come ante o finestre. L’infisso ha un ruolo strutturale fondamentale perché sostiene e isola, sia termicamente che acusticamente, gli ambienti interni rispetto all’esterno.

Il serramento, invece, comprende l’infisso e tutti i componenti mobili collegati, come le ante apribili, le maniglie, i vetri, le guarnizioni e i meccanismi di apertura e chiusura. In altre parole, il serramento è l’intero sistema che permette di aprire o chiudere una finestra o una porta. Quindi, quando si parla di acquistare un “serramento”, si intende generalmente un pacchetto completo, pronto per essere installato e utilizzato.

Questa distinzione è utile soprattutto per chi si rivolge a professionisti del settore per un preventivo o per acquistare nuovi prodotti. Infatti, capita spesso che nei capitolati tecnici o nei listini si faccia una distinzione tra infisso e serramento, e non sapere esattamente di cosa si sta parlando può generare confusione o costi imprevisti.

Dal punto di vista pratico, è importante sapere che sia l’infisso che il serramento incidono sull’efficienza energetica dell’edificio. Infissi mal posati o realizzati con materiali scadenti possono causare dispersione termica, infiltrazioni d’acqua e un cattivo isolamento acustico. I serramenti, con le loro caratteristiche tecniche, contribuiscono invece alla facilità d’uso, alla sicurezza e all’estetica dell’ambiente domestico.

Oggi, grazie all'innovazione tecnologica, sul mercato esistono infissi e serramenti altamente performanti, pensati per garantire comfort abitativo, risparmio energetico e lunga durata nel tempo. Sapere la differenza tra infissi e serramenti può influenzare la scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze.

In conclusione, comprendere la distinzione tra infissi e serramenti è più che una semplice curiosità linguistica: è uno strumento utile per orientarsi correttamente nel mondo dell’edilizia, per valutare preventivi con maggiore consapevolezza e per garantire alla propria abitazione efficienza, sicurezza e bellezza.

















