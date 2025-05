Le colline di Langhe, Monferrato e Roero protagoniste in Brasile

Il territorio di Langhe Monferrato Roero sbarca in America Latina. Per la prima volta, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e il Consorzio Turistico Langhe Experience hanno preso parte a ILTM Latin America 2025, evento B2B leader mondiale per il turismo del lusso, che si è tenuto dal 5 all’8 maggio al Bienal Pavilion di San Paolo, in Brasile.

Una fiera altamente specializzata, la principale in Sud America, la cui presenza per espositori e buyer avviene su selezione, con una proposta di oltre 15 mila appuntamenti B2B in tre giorni, oltre a momenti di networking con opening e closing party.

Il territorio di Langhe Monferrato Roero ha quindi partecipato con una missione condivisa dall’Ente Turismo e dal Consorzio Turistico, all’interno dell’area ENIT, nell’ambito di una strategia internazionale consolidata a seguito della presenza, nei mesi più recenti, alle ultime due edizioni di ILTM Cannes e ILTM Asia Pacific a Singapore.

Dalla conoscenza dei brand “Alba”, “Barolo” e “Barbaresco” all’esigenza di raccontare e posizionare al meglio Langhe Monferrato Roero, passando per richieste specifiche su logistica, tipologia di accoglienza e possibilità di guida privata in portoghese, fino alle potenzialità di sviluppo di un turismo di ritorno, con molti buyer che hanno confermato l’interesse di viaggiatori italo-discendenti nel riscoprire i luoghi d’origine. Queste le principali osservazioni e richieste fatte dagli operatori alla responsabile dell’area Promozione dell’Ente Turismo, Emanuela Rosso, e a Eleonora Fontana, luxury travel designer di Langhe Experience, che hanno curato le rispettive agende e condotto tutti gli incontri.

"Il nostro obiettivo è rafforzare il posizionamento di Langhe Monferrato Roero nel segmento luxury globale e in mercati emergenti come appunto quello brasiliano – spiega il direttore generale dell’ATL, Bruno Bertero –. Ci portiamo a casa oltre 50 appuntamenti B2B e nuovi contatti in tutto il Sud America con profili di agenti di viaggio di alto livello, operativi sull’Italia, interessati a combinazioni esclusive e destinazioni di nicchia. I buyer incontrati hanno clienti alto spendenti e, in un Paese popolato da un’alta concentrazione di emigrati piemontesi, abbiamo trovato seguito al trend indicato sul nostro position paper 2025 del “turismo delle radici”, che coinvolge chi torna nel proprio Paese d’origine per riscoprire cultura e tradizioni. Interessante poi il potenziale anche per l’offerta del prodotto neve, dato che i brasiliani amano molto sciare e viaggiano spesso in quelle che sono le nostre stagioni invernale e primaverile, favorendo così il tema della destagionalizzazione. Oltre all’enogastronomia, il mercato è interessato anche alle esperienze outdoor, dall’e-bike alle passeggiate nei vigneti, in una visione di destinazione ideale per estendere il soggiorno in Italia, nei centri principali di Milano, Venezia, Firenze o ancora il lago".

"La nostra partecipazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero all’ILTM Latin America a San Paolo ha rappresentato un'importante occasione per presentare il territorio e le strutture a un mercato estremamente promettente come quello sudamericano – aggiunge Elisabetta Grasso, direttore di Langhe Experience –. Il workshop ha favorito per noi l’incontro con 54 buyer provenienti da Brasile, Venezuela, Argentina, Messico, Perù, Repubblica Dominicana e Colombia, con un forte interesse per esperienze conviviali e servizi di alta gamma. Già appassionato e conoscitore di Toscana, Costiera Amalfitana e Lago di Como, il pubblico brasiliano si è dimostrato entusiasta di scoprire le nostre colline Unesco: un’Italia autentica, capace di offrire eccellenza, in particolare per amanti di enogastronomia, natura, cultura e lifestyle. La nostra proposta di ospitalità di charme, esperienze esclusive e servizio di conciergerie personalizzato, è stata molto apprezzata per la sua flessibilità, capacità organizzativa e autenticità. Barolo, Tartufo Bianco d’Alba, auto d’epoca, corsi di cucina, cantine, osterie caratteristiche e ristoranti stellati: le esperienze su misura che proponiamo rappresentano esattamente il tipo di lusso “umano” e non ostentato che questo pubblico cerca». «I brasiliani – dice ancora Grasso – amano vivere l’Italia in libertà: la nostra destinazione si presta perfettamente ad accogliere viaggiatori autonomi alla ricerca di emozioni vere, anche in abbinamento a una vacanza sulla neve fuori dal nostro periodo di altissima stagione".