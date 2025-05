Saluzzo, lutto per la morte di Germano Melano

Lutto a Saluzzo per la morte , questa mattina all’ospedale di Saluzzo, di Germano Melano, molto conosciuto in città come proprietario del caseificio "San Martino" con negozio in corso Piemonte. Aveva 75 anni.

Lascia i figli Marta con Enrico, Giacomo con Luisa, i nipoti Emma e Tommaso, la sorella Adriana Melano Frandino (vedova del fondatore Sedamyl) con Elena e Anna, il fratello Alberto (titolare del ristorante “Corona di ferro”) e Carla con tutti i parenti.

La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della “Casa del Commiato Calosso e Demaria” di Saluzzo.

Il rosario sarà recitato martedì 13 maggio alle 17,30 nella chiesa di Sant’Agostino e il funerale avrà luogo mercoledì 14 maggio alle 10,30 nella stessa chiesa.