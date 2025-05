Incidente sulla “Bovesana”, coinvolte due auto: non ci sono feriti gravi

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (mercoledì 14 maggio), lungo la “Bovesana”.

Coinvolte due automobili – di cui una ribaltatasi sulla sede stradale -, scontratesi frontalmente poco prima del semaforo, in direzione Mondovì.

Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave. Uno degli automobilisti coinvolti, bloccato all’interno dell’automobile ribaltata e trattenuto dalla cintura di sicurezza ma non incastrata tra le lamiere, è stata tratta in salvo dall'intervento dei soccorritori.

Lunghe code e rallentamenti durante le operazioni di soccorso, ora la situazione è tornata alla normalità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’emergenza sanitaria.