Disturbo della quiete a Cuneo, chiuso con oblazione il caso del Bar da Mirela

Si è chiuso con il pagamento di un’oblazione da 154 euro il processo a carico della titolare del bar da Mirela, in piazzale della Libertà, accusata di disturbare il risposo dei residenti.

L’imprenditrice, nel maggio 2024, era stata condannata solo per due dei sedici episodi di schiamazzi contestati dalla Procura di Cuneo, avvenuti tra il 5 e il 17 giugno 2021. Per i restanti, invece, era stata assolta.

La sentenza era stata successivamente impugnata di fronte alla Corte di Cassazione per vizio di motivazione del giudice di primo grado e annullata con rinvio. Il fascicolo è poi finito sul banco di un altro giudice del tribunale di Cuneo, la dott.ssa Francesca Grassi, che ha deciso per l’oblazione da parte dell’imputata.



La vicenda trae origine da un procedimento risalente anni addietro, nel quale, oltre alla titolare del bar in piazzale della Libertà, era imputata anche la ex gestrice del Chicken King’s di via Silvio Pellico. Anche lei, in primo grado era stata condannata ad un mese di arresto e a 150 euro di ammenda. La donna, tramite il suo legale, ha già presentato appello contro la sentenza.

Lamentele, quelle mosse dai residenti, patrocinate dall’alfiere anti-movida Claudio Massa, che per la gestrice del Bar da Mirela erano state una doccia fredda, in quanto - sostiene - nessuno si sarebbe mai rivolto a lei. E, qualora lo avessero fatto, avrebbe cercato in tutti i modi di andare incontro alle loro esigenze.

Al centro delle polemiche, la serata karaoke che avrebbe sfiorato livelli acustici "altissimi". A rigettare le accuse, anche la proprietaria del locale di via Silvio Pellico che, anzi, si era difesa spiegando al giudice che a provocare chiasso non sarebbero stati i suoi clienti, ma chi si sedeva sulle panchine di fronte al locale poi rimosse dal Comune.