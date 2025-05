Auto fuori strada a Pocapaglia, ferita lievemente una donna

La chiamata di soccorso è arrivata alle 13.45, per un incidente stradale lungo la Strada provinciale 134, che collega Sommariva Perno e Bra, in un tratto di strada Montenero tra il Comune di Pocapaglia e la Città della Zizzola: qui, per cause in via di accertamento, la Lancia Y coinvolta da una donna 60enne è uscita di strada autonomamente, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco, da Alba e Bra, la Polizia municipale di Bra con due equipaggi per compiere i rilievi e regolamentare la viabilità e il 118 con un'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa da Sommariva Bosco, per prestare soccorso alla conducente, che ha fortunatamente riportato solo ferite lievi, venendo comunque trasportata all'ospedale di Verduno per accertamenti.